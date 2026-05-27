Spektakuläre Übung auf der Kalteiche: Höhenretter trainieren mit Polizeihubschrauber in 150 Metern Höhe

(wS/rt) Haiger 27.05.2026 | Rund 25 speziell ausgebildete Feuerwehrkräfte aus Düsseldorf, Wiesbaden, Siegen und Haiger üben gemeinsam mit der Polizeihubschrauber-Staffel – eine Praxisübung in dieser Form ist selten.

Rund 25 speziell ausgebildete Höhenretter haben sich auf der Kalteiche zu einer außergewöhnlichen Praxisübung getroffen. Gemeinsam mit der Polizeihubschrauber-Staffel trainierten die Einsatzkräfte am und im Windrad einen besonderen Rettungseinsatz – eine Übung in dieser Form bekommen die Spezialisten nur selten geboten.

Vor Ort waren Berufsfeuerwehrleute aus Düsseldorf, Wiesbaden und Siegen, Haigerer Feuerwehrkameraden sowie zwei Beschäftigte der Stadtwerke Haiger. Alle Teilnehmer sind speziell für Höhen- und Tiefenrettung ausgebildet.

Abseilen aus dem Hubschrauber, Aufstieg per Muskelkraft

Im Mittelpunkt stand die Zusammenarbeit mit dem Polizeihubschrauber: Die Kräfte wurden abgeseilt, „geborgen“ und machten sich mit dem Innenleben der Anlage vertraut. Zeitweise waren bis zu zehn Retter gleichzeitig im Bauch des Turms aktiv.

Wer nach oben wollte, musste anpacken: 129 Höhenmeter bis zur Nabe – ausschließlich über Leiter und mit reiner Muskelkraft. Bis zu 15 Minuten dauerte der Aufstieg.

Seltene Gelegenheit – sonst geht es nach Süddeutschland

Praxisübungen dieser Art sind die Ausnahme. In der Regel müssen die Höhenretter in spezielle Trainingshallen unter anderem in Süddeutschland ausweichen, wo der Ablauf nur simuliert werden kann – mit entsprechend langer Anreise. Auf der Kalteiche konnten die Einsatzkräfte den Ernstfall dagegen unter realen Bedingungen trainieren. Auch das Wetter spielte mit: Der berühmte Westerwaldwind hielt sich zurück und sorgte für ein gutes Übungsklima.

„Das gibt uns die Sicherheit, im Ernstfall gut vorbereitet zu sein“

Entsprechend positiv fiel das Fazit der Beteiligten aus. Ein Kamerad der Berufsfeuerwehr Siegen brachte es auf den Punkt: „Solch eine Übung ist für uns alles andere als alltäglich, und es macht Spaß und ist aufregend, mit Hubschrauber und Winde in knapp 150 Meter Höhe zu arbeiten. Das gibt uns die Sicherheit, im Ernstfall gut vorbereitet zu sein.“

Fotos: Thorsten Seefeldt/Stadt Haiger