Einbruch in Forstgerätegeschäft in Neunkirchen – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Neunkirchen 11.08.2025 | In der Nacht von Sonntag auf Montag (11.08.2025) ist es in einem Forstgerätegeschäft in Neunkirchen zu einem Einbruch gekommen.

Gegen 03:00 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge auf der Leitstelle der Polizei, da er zwei verdächtige Fahrzeuge – einen weißen Transporter und einen dunklen Kombi – bei einem Geschäft in der Weidenstraße feststellte. Neben den Fahrzeugen sah er vier dunkel gekleidete Personen. Als diese den Zeugen wahrgenommen haben, flüchteten sie von der Örtlichkeit in Richtung Kölner Straße.

Die kurz darauf eintreffen Streifenwagen stellten fest, dass in das Forstgerätegeschäft eingebrochen wurde. Ersten Ermittlungen nach entwendeten die bislang unbekannten Täter zahlreiche Kettensägen, Freischneider und Akku-Kettensägen. Die genaue Anzahl muss jedoch im Nachgang verifiziert werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Fahrzeugen verliefen negativ.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise zu den Fahrzeugen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.