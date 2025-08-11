News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Menu

Nach Vorfällen auf Schützenfesten: Laboruntersuchungen zeigennegative Ergebnisse

11. August 20256
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Bad Berleburg / Erndtebrück 11.08.2025 | In den vergangenen Wochen hat die Polizei nach diversen Schützenfesten in mehreren Fällen der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Nun sind die Laborergebnisse von vier betroffenen Personen eingetroffen. Dabei handelt es sich um Besucherinnen und Besucher der Schützenfeste aus Bad Berleburg und Erndtebrück.

Diese Tests verliefen negativ. Auch die Substanz, die in einem Krankenhaus-Vortest zunächst positiv angezeigt wurde, konnte in den entsprechenden Proben nicht nachgewiesen werden. Die Tests von zwei weiteren Geschädigten werden derzeit noch ausgewertet.

Warum die Vortests im Krankenhaus anfangs positive Ergebnisse geliefert haben, ist bislang unklar.

Symbolbild

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Volles Haus bei CDU-Veranstaltung mit Minister Karl-Josef Laumann in Wilnsdorf

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« JuliSeptember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten