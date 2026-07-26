Großeinsatz in Herdorf: Feuerwehr verhindert Ausbreitung eines Vegetationsbrandes

(wS/vg) Herdorf 26.07.2026 | Durch schnelles Erkennen der Lage und das frühzeitige Nachfordern weiterer Einsatzkräfte konnte am gestrigen Samstagnachmittag eine Ausbreitung eines Vegetationsbrandes in Herdorf verhindert werden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf wurde kurz nach 14 Uhr zu dem Einsatz alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte sich das Feuer bereits auf eine größere Vegetationsfläche ausgebreitet. Aufgrund der vorherrschenden Windverhältnisse sowie der zunächst eingeschränkten Löschwasserversorgung gestalteten sich die Löscharbeiten anfänglich schwierig. Um eine effektive Brandbekämpfung sicherzustellen, wurde die Einsatzstelle in zwei Einsatzabschnitte gegliedert und frühzeitig weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Durch das koordinierte Vorgehen der eingesetzten Kräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Im Anschluss erfolgten umfangreiche Nachlöscharbeiten sowie eine sorgfältige Kontrolle der Brandfläche auf verbliebene Glutnester. Nach rund sieben Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Zur Sicherheit wird die Brandfläche in der Nacht nochmals kontrolliert, um ein mögliches Wiederaufflammen auszuschließen.

Die Einsatzleitung lag bei Markus Löhr, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf. Der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf, Dirk Eickhoff, machte sich ebenfalls vor Ort ein Bild von der Lage.

Neben der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf einschließlich Einsatzleitwagen und Drohneneinheit waren die Polizei, ein Polizeihubschrauber, die Feuerwehr Betzdorf, der Pendelverkehr Nord des Landkreises Altenkirchen mit Tanklöschfahrzeugen der Feuerwehren Kirchen, Betzdorf und Wissen, ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Salchendorf, die Feuerwehr Struthütten, das ATV der Feuerwehr Kausen, die DRK-Ortsvereine Daaden und Herdorf sowie die Feuerwehreinsatzzentrale Daaden im Einsatz.

Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang auf die derzeit erhöhte Vegetationsbrandgefahr hin. Die anhaltende Trockenheit und die sommerlichen Temperaturen führen dazu, dass sich Brände in Wiesen, Feldern und Waldflächen innerhalb kürzester Zeit ausbreiten können. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette, offenes Feuer oder Funkenflug können ausreichen, um einen Vegetationsbrand auszulösen. Die Feuerwehr appelliert daher an die Bevölkerung, insbesondere in der Natur umsichtig zu handeln und mögliche Brandgefahren konsequent zu vermeiden.

Ein weiterer Hinweis richtet sich an Personen, die während eines Feuerwehreinsatzes in Waldgebieten unterwegs sind: Wer auf vermeintlich umgefallene Verkehrsleitkegel trifft, sollte diese an ihrem Platz belassen. Sie dienen den Einsatzkräften als Wegweiser und markieren die Anfahrtswege sowie die Richtung zum Brand- beziehungsweise Einsatzort. Werden diese Markierungen verändert oder entfernt, kann dies die Arbeit der Einsatzkräfte erheblich erschweren.

Fotos: Feuerwehr VG Daaden-Herdorf