(wS/Red) Wilnsdorf 07.08.2025 | 3. DGM-Lauf Wilnsdorf – FREIER EINTRITT-

Am 16.08.2025 findet auch dieses Jahr wieder eine Geländewagen Trial Veranstaltung beim MSC Oberes Weisstal in Wilnsdorf statt.

Der ORC Grenzland richtet den Lauf auf dem Gelände des MSC Oberes Weisstal in Wilnsdorf aus.

Auf dem anspruchsvollen Gelände an der Anzhäuser Mühle wird nunmehr zum fünften Mal ein Lauf zur Deutschen Geländewagen Meisterschaft (DGM) ausgetragen. Ca. 60 Starter gehen mit ihren Allradfahrzeugen in den Klassen Original, Standard, Modified, Promodified und Proto in 10 Sektionen an den Start. Für interessierte Neueinsteiger mit eigenem Geländewagen, die selbst einmal Wettbewerbsluft schnuppern möchten, gibt es einen „Fun-Cup“, für jugendlche Starter den „Junior-Cup“. Weitere Informationen unter vdgv.de



Los geht es am Samstag um 9 Uhr, für das leibliche Wohl ist gesorgt und der Eintritt ist frei.

Off Road Party am Samstag Abend ab 19 Uhr am MSC Clubheim.

Am Sonntag, dem 17.08.2025 rundet der MSC Oberes Weisstal das Off Road Wochenende mit einem Freien Fahren 4×4 für Jedermann ab.

Das Freie Fahren beginnt um 10 Uhr und endet um 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Fahrzeug. Es dürfen auch abgemeldete Fahrzeuge mit einer gültigen Sportgeräteversicherung teilnehmen.

Die Anmeldung kann ab 09:30 Uhr am Clubheim erfolgen.





Adresse des Geländes:

MSC Oberes Weisstal

– Trainigsstrecke –

Schmiedestraße 5

57234 Wilnsdorf

Bericht: Andreas Domian/Verein

Foto: Verein