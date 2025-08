„Gemeinsam sind wir stärker“ – Chorprojekt mit 3 Chören – Abschussgottesdienst in Brachbach

(wS/cp) Brachbach 04.08.2025 | Unter dem Titel „Drei Chöre, zwei Auftritte, EIN Chorprojekt“ lädt der Kirchenchor Cäcilia Brachbach interessierte Sängerinnen und Sänger herzlich zu einem Informationsabend am Montag, 25. August 2025, um 18:15 Uhr ins Pfarrheim der Kirche St. Joseph in 57555 Brachbach, Am Bähnchen 5 bzw. Kirchstraße 11, ein.

Bei dieser Veranstaltung werden die musikalischen Inhalte und der organisatorische Ablauf des Projekts vorgestellt.

„Die Idee entstand bei einem kollegialen Gespräch zwischen meinen Chorleiter-Kollegen Hans-Georg Rieth und Marcin Murawski. Wir wollten einfach noch einmal mit einem großen Chor einen beeindruckenden Auftritt erleben. Dabei entstand der Gedanke, unsere drei Kirchenchöre zusammenzuführen – ohne dass einer seine Eigenständigkeit verliert. Aber gemeinsam sind wir stärker“, erklärt Matthias Merzhäuser, Chorleiter des Kirchenchors Brachbach.

Neben dem Kirchenchor Cäcilia Brachbach beteiligen sich auch die Kirchenchöre Cäcilia Hamm und Cäcilia Elkhausen an dem Projekt.

Das musikalische Programm trägt den Titel „Geistliche Chormusik von heute und gestern“. Geplant ist unter anderem die Aufführung zweier geistlicher Kompositionen der beteiligten Chorleiter: das „Ave Maria“ von Marcin Murawski sowie die „Missa Gaudete in Domino“ für gemischten Chor, Solostimmen und Orgel von Hans-Georg Rieth.

Der Chor aus Brachbach wird darüber hinaus das fünfstimmige „Herr, wir trau’n auf Deine Güte“ von Felix Mendelssohn Bartholdy für Chor, Mezzosopran-Solo und Orgel einstudieren.

Der feierliche Abschluss des Projekts mit allen drei Chören ist für Sonntag, den 23. November 2025, um 11:00 Uhr in der Kirche St. Joseph in Brachbach geplant, mit anschließendem geselligem Ausklang.

Eine weitere Aufführung im Raum Wissen ist in Vorbereitung, ebenso eine gemeinsame Probe aller drei Chöre im Haus Marienberge in Elkhausen.

„So schaffen wir Gemeinsamkeit in menschlicher und musikalischer Harmonie – und alle profitieren davon. Gemeinsam sind wir eben stärker“, so Merzhäuser.

Weitere Auskünfte gibt er gerne per E-Mail unter MM@Merzi.de oder telefonisch unter 0171 42 336 21.

Merzhäuser: by fotodreams