Hoher Schaden nach Einbruch in Grundschule Oberfischbach- Klassen ziehen innerhalb des Gebäudes um

(wS/fr) Freudenberg 26.08.2025 | In der Nacht zu Dienstag sind unbekannte Täter in die Grundschule Oberfischbach eingedrungen und haben einen massiven Schaden hinterlassen. Schulleitung und Schulträger sind bestürzt über das Vorgehen und haben umgehend Maßnahmen ergriffen, damit alle Klassen pünktlich ins neue Schuljahr starten können. „In der oberen Etage sind zwei Wasserhähne aufgedreht und Abflüsse aus Wänden gerissen worden, der oder die Täter hatten offenkundig im Sinn, einen Schaden mit erheblichen Auswirkungen mutwillig zu verursachen. Das verurteilen wir aufs Schärfste“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke, die sich vor Ort selbst ein Bild gemacht hat.

Das Wasser ist über mehrere Etagen bis in den Keller gelaufen und hat zu erheblichem Sachschaden geführt. Der genaue Betrag kann noch nicht beziffert werden. Schulträger und Schulleitung haben umgehend organisatorische Maßnahmen ergriffen, um den Schulbeginn zu ermöglichen. So wurden Klassen in einem anderen Gebäudeteil untergebracht. „Da dies nur eine Übergangslösung sein kann, werden entsprechende Sanierungsmaßnahmen bereits mit Fachfirmen geprüft und schnellstmöglich umgesetzt“, erklärt Bürgermeisterin Nicole Reschke.