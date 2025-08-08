News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Live-Musik in Siegen: Meteor Coverband rockt das Belle Epoque

8. August 202522
(wS/red) Siegen 08.08.2025 | Musikliebhaber aufgepasst: Am Samstag, den 9. August 2025, um 20:00 Uhr verwandelt sich das Belle Epoque in der Hüttenwiese 24 in Siegen in eine Hochburg für Live-Musik. Die Meteor Coverband wird an diesem Abend mit einem vielfältigen Repertoire aus Rock, Pop und weiteren Genres für Stimmung sorgen.

Einlass ist bereits um 19:00 Uhr, sodass sich die Besucher in aller Ruhe auf einen musikalisch abwechslungsreichen Abend einstimmen können. Die Band ist bekannt dafür, bekannte Hits mit viel Energie und Leidenschaft zu performen und das Publikum mitzureißen.

Wer sich dieses Event nicht entgehen lassen möchte, hat die Möglichkeit, Tickets im Vorverkauf zu erwerben. Diese sind für 12,00 € im Belle Epoque und im Eiscafe Amalfi Weidenau EKZ erhältlich. Kurzentschlossene können Karten auch an der Abendkasse für 15,00 € erwerben.

Es empfiehlt sich jedoch, den Vorverkauf zu nutzen, um sich den Platz für einen unvergesslichen Abend zu sichern.

Teilen Sie
