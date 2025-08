(wS/kr) Kreuztal 04.08.2025 | Das Sachgebiet Soziales der Stadt Kreuztal, das für den Bereich Sozialhilfe, Wohngeld und Rentenversicherung zuständig ist, zieht in Kürze um in den benachbarten Neubau, Siegener Straße 9. Aufgrund dieses Umzuges bleibt das Sachgebiet von Freitag, 08.08. bis Mittwoch, 13.08.2025, geschlossen.

Ab Donnerstag, den 14.08.2025, stehen die Kolleginnen und Kollegen an der neuen Adresse Siegener Str. 9 (rechts neben dem Rathaus) im 3. Obergeschoss wieder zur Verfügung.

