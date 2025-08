Siegener VHS stellt neues Programm vor: Kochen, Klimaschutz, KI

(wS/si) Siegen 01.08.2025 | Das neue Programm der Siegener Volkshochschule (VHS) ist da: Im neuen Programmheft finden sich wieder viele Angebote rund um Sprachen, Gesundheit, Gesellschaft, Beruf, Kultur, Kreativität und mehr. Das Angebot umfasst mehr als 70 Themenfelder von A wie Acrylmalerei und Afrika-Tagung über KI und Koreanisch bis zu einem Weinseminar, Yoga und Z wie Zeichnen und Malen.

Interessierte können aus zahlreichen Kursen, Veranstaltungen, Themenreihen oder Workshops auswählen. Die Kurse finden entweder in Präsenz vor Ort im KrönchenCenter, vor Ort zum Beispiel bei den Stadtrundgängen oder digital vor dem eigenen Rechner statt.



In den Kursen kann man im Bereich Sprachen beispielsweise japanisch, koreanisch oder schwedisch lernen, die Food-Trends Bento-Cake oder belegte Kekse kennenlernen oder bei QiGong, Mawiba oder Meditation entspannen. Die „WissenLive“-Streams der VHS zu aktuellen, gesellschaftlich relevanten Themenbereichen werden live gestreamt und sind kostenlos. Viele Angebote sind auch wieder im Themenbereich „Beruf und EDV“ zu finden, die berufliche Kompetenzen fördern.

Der Themenschwerpunkt in diesem Jahr lautet: „Frauen im Fokus – von Frauenfreundschaft bis Frauenpower“. Zu sehen sind unter anderem die Kino-Reihe mit Porträts afrikanischer Frauen, die Afrika-Tagung 2025 mit dem Titel „Die starken Frauen Afrikas“ sowie die Ausstellung „Berühmte Freundinnen in der Literatur“ – begleitet von Vorträgen in gemütlicher Atmosphäre bei der Café-Literatur-Zeit.



Neu und aktuell: Demokratie, Klima und Digitalisierung:

Auch gesellschaftlich relevante Themen stehen im Fokus. Neu im Programm ist unter anderem eine digitale Seminarreihe mit dem Titel „FaktenSicher für Demokratie“ in Kooperation mit der ARD. Gemeinsam werden Fake News und Desinformation untersucht und gezeigt, wie wichtig verlässliche Informationen für die Demokratie sind.

Im Kurs „Klima und wir – Klimaschutzwissen für alle“ steht nachhaltiges Handeln im Mittelpunkt. Digitale Reihen wie „Eltern im digitalen Zeitalter“ oder die Grundkurs-Reihe zum Thema „Künstliche Intelligenz“ greifen aktuelle Themen auf und bieten ortsunabhängige Fortbildungsmöglichkeiten für unterschiedliche Zielgruppen.

Das vollständige Programm findet sich ab Freitag, 1. August 2025, auf der Internet-Seite www.vhs-stadt-siegen.de, das Programmheft liegt außerdem in den städtischen Rathäusern Siegen, Geisweid und Weidenau, im KrönchenCenter sowie an weiteren Stellen im Stadtgebiet wie der City-Galerie, Banken und Sparkassen aus.

Weitere Informationen und Anmeldung ist möglich per E-Mail unter info@vhs-stadt-siegen.de sowie telefonisch unter (0271) 404 3000.



Ab sofort an den bekannten Ausgabestellen erhältlich: das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS) Siegen. Foto: Stadt Siegen

