Turnusmäßige Pflege: Auffrischung für Holzsitzbänke und Handläufe in der Innenstadt

(wS/si) Siegen 04.08.2025 | Ab heute (Montag, 4. August) werden die Holzflächen der Sitzbänke sowie der Holzhandläufe an der Stufenanlage am Sieg-Ufer turnusgemäß gesäubert und geölt. Dafür wird der Bereich um die Sitzstufen kurzzeitig abgesperrt. Auch die Holzauflagen der Sitzbänke am Herrengarten und in der Kölner Straße werden abschnittsweise aufgefrischt.

Dafür müssen die Sitzgelegenheiten gesperrt werden – jeweils nur so lange, bis das frisch aufgetragene Öl getrocknet ist.

Die Arbeiten sind voraussichtlich bis Mittwoch, 13. August abgeschlossen. Damit die Anlage in einem gepflegten Zustand bleibt und auch künftig zum Verweilen einlädt, sind regelmäßigen Reinigungs- und Wartungsarbeiten notwendig.





Abschnittsweise werden die Holzsitzflächen in der Innenstadt gereinigt und geölt.

Foto: Stadt Siegen