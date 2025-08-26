News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbekannte brechen in Grundschule ein – Hoher Sachschaden

26. August 20256
(wS/ots) Freudenberg 26.08.2025 | Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (26.08.2025) sind unbekannte Täter in die Grundschule in Oberfischbach eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Im Inneren randalierten sie, indem sie Abflüsse aus den Wänden rissen und die Wasserhähne aufdrehten.

Dabei entstand hoher Sachschaden.

Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat in Siegen übernimmt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

