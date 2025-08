Viele hatten Lust – Erfolgreicher Auftakt der Kunsteventreihe „Optik: Augenlust“ machte neugierig auf mehr

(wS/fk) Siegen 04.08.2025 | Vergangenen Sonntag schloss die erste Etappe der fünfteiligen Kunstausstellungsreihe imehemaligen Wohnungsbordell in der Koblenzer Straße – und die Veranstalter zogen ein positives Resümee. Die rund einhundert Ausstellungsbesucher, die teils bis spät in die Freitagnacht zur gezeigten Kunst feierten, zeigten sich nicht nur von den gezeigten Arbeiten Lisa Neumanns und Olaf neopan Schwankes angetan, sondern zeigten sich im Besonderen von dem Konzept der Reihe beeindruckt. „Dass ihr mit der Umnutzung einen eigenen, positiven Spirit hier in den ehemaligen Puff bringt“, lobte eine Besucherin, die sich von den Installationen Renate Hahns persönlich

angesprochen fühlte.

Renate Hahns Arbeiten, die über den gesamten Zeitraum der Schauen zu erleben sind, setzen sich intensiv mit dem Vorleben der Räume auseinander, weisen auf die Zerbrechlichkeit der Menschenwürde hin und kritisieren die Objektisierung von Frauenkörpern als käufliches Produkt. Ein Highlight des Abends war die Mal-Performance Schwankes an den Fensterscheiben mit fluoreszierender Farbe, die nun pätabendlich unter Schwarzlicht nachwirkt.

Spannend wird, wie sich die Künstlerinnen Mirela Stritter, Elisabeth Weber, Shari Bröhl, Janine Schludi und abschließend Initiator Felix Kußmaul mit den Räumen auseinandersetzen werden, wie ihre Kunst den Ort umdefiniert. Schon kommenden Freitagabend öffnet die Koblenzer Straße 20 in Siegen ihre Tür zu neuem Augenfutter.





Bestens besucht die Vernissage zum ersten von fünf Kunstevents in der Koblenzer Straße 20: Felix Kußmaul und Olaf neopan Schwanke (Mitte hinten) begrüßen Gäste der Bilderschauen „Optik:Augenlust – temporäre Kunstinterventionen im August“.

Foto: Shari Bröhl