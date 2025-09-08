News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
213 Fahrzeuge zu schnell auf HTS unterwegs

8. September 20258
(wS/ots) Siegen – Kreuztal 08.09.2025 | Am Sonntag (07.09.2025) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Geschwindigkeitsmessungen zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr auf der HTS in Fahrtrichtung Kreuztal durchgeführt.

Von insgesamt 1000 gemessenen Fahrzeugen waren 213 zu schnell unterwegs. Negativer Spitzenreiter war ein Audi, der mit 163 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen wurde. Den Fahrer des Audis erwarten laut Regelsatz des Bußgeldkataloges zwei Punkte, ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro und drei Monate Fahrverbot.

Die Polizei wird nicht müde in diesem Zusammenhang zu appellieren, sich an Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Geschwindigkeitsverstöße zählen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen.

Symbolbild

