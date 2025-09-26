26-Jähriger randaliert am Jung-Stilling-Krankenhaus – Polizei stoppt Angreifer

(wS/ots) Siegen 26.09.2025 | Am Donnerstagmorgen (25.09.2025) ist die Polizei aufgrund eines auffälligen 26-Jährigen zum Jung-Stilling-Krankenhaus alarmiert worden.

Gegen 07:00 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei und gaben an, der Mann würde im Außenbereich Passanten attackieren und ein Messer mit sich führen.

Letzteres bestätigte sich vor Ort glücklicherweise nicht. Der Mann befand sich jedoch augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Stattdessen befand sich der 26-Jährige im Bereich der dortigen Pflegeschule. Er nahm einen Stein, warf diesen durch eine Tür und versuchte, durch das entstandene Loch zu springen. Dies misslang jedoch zunächst. Als er schließlich das Gebäude betrat, verschafften sich die Polizisten ebenfalls Zutritt. Der Mann konnte durch mehrere Beamte überwältigt werden.

Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und versuchte immer wieder, sich zu befreien. Zudem griff er mehrmals vergeblich in Richtung der Schusswaffen der Polizisten. Trotz des Einsatzes mehrerer Beamter gelang es nicht, den Randalierer zu beruhigen. Hinzugezogene Ärzte sedierten den 26-Jährigen schließlich, sodass er aufgrund seiner zahlreichen Schnittverletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann zuvor noch eine Handtasche geraubt hat.

Bei dem Einsatz wurde eine Polizistin verletzt. Sie blieb wie alle weiteren Beamten jedoch dienstfähig.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Symbolfoto

? 👉