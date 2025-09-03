3. Oktober: Stadt Siegen begeht Feierstunde

(wS/si) Siegen 29.09.2025 | Die Universitätsstadt Siegen begeht auch in diesem Jahr wieder den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Die Feierstunde findet um 11.00 Uhr im Historischen Ratssaal des Rathauses Siegen statt; hierzu sind die Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

Mit der Feierstunde dokumentiert der Rat der Stadt Siegen bereits seit vielen Jahren sein Anliegen, das historische Ereignis der Deutschen Wiedervereinigung im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger wach zu halten.

In diesem Jahr steht im Zentrum der Veranstaltung die kommunale Neugliederung in Nordrhein-Westfalen 1975. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Steffen Mues hält Stadtarchivar Daniel Schneider einen Impulsvortrag, in dem er auf die Auswirkungen der Gebietsreform auf Siegen eingeht. Im anschließenden Festvortrag gewährt Bürgermeister Steffen Mues – auch humorvolle – Einblicke in die damalige Zeit.

Zur musikalischen Untermalung der Feierstunde trägt die Chor-Kooperation aus dem Männerchor 1853 Eiserfeld und dem Männerchor Concordia Eiserfeld unter der Leitung von Michael Bertelmann bei. Zwei Gebärdendolmetscherinnen begleiten die Veranstaltung.