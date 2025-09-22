News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Auseinandersetzung in Kierspe eskaliert – 56-Jähriger stirbt nach Messerangriff

22. September 2025362
(wS/ots) Kierspe 22.09.2025 | Am Sonntag (21.9.2025) kam es gegen 21:10 Uhr in der Hauptstraße in Rönsahl (Kierspe, Märkischer Kreis) zu einem Streit zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Ermittlungen ging der Auseinandersetzung ein Beziehungsstreit voraus. Ein 56-Jähriger griff mit einer Holzlatte einen 51-Jährigen an. Dieser zog ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein.

Der 56-Jährige verstarb trotz Reanimationsversuchen der durch Zeugen herbeigerufenen Rettungskräfte noch am Tatort. Der 51-Jährige wurde durch die Polizei am Einsatzort widerstandslos festgenommen und das mutmaßliche Tatwerkzeug sichergestellt.

Die Hagener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Hagener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft die Beantragung eines Haftbefehls. (hir)

