CDU-Ratsfraktion Kreuztal konstituiert – Philipp Krause bleibt Fraktionsvorsitzender

(wS/cdu) Kreuztal 17.09.2025 | Nach der Kommunalwahl am 14. September 2025, bei der die CDU Kreuztal 25,24 Prozent der Stimmen erhielt und künftig mit zehn Sitzen im Stadtrat vertreten ist, hat sich die neue CDU-Fraktion nun konstituiert. Mit diesem Schritt schafft die Fraktion die organisatorischen und inhaltlichen Voraussetzungen, um ab dem 1. November engagiert in die neue Wahlperiode zu starten. Ihr Ziel ist es, Verantwortung zu übernehmen, Politik aus der demokratischen Mitte heraus zu gestalten und populistischen Strömungen klar entgegenzutreten.

Dabei hebt die CDU ihren Anspruch hervor, eine vernunftgeleitete und bürgernahe Politik zu verfolgen, die konkrete Lösungen für Kreuztal bietet. „Wir reichen den Parteien der demokratischen Mitte die Hand, um konstruktiv und im Sinne unserer Stadt zusammenzuarbeiten“, erklärt die Fraktion. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat, der künftig aus acht Parteien besteht, werde es entscheidend sein, Interessen auszugleichen und tragfähige Kompromisse zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu finden. Dabei will die CDU ihre eigenen politischen Vorstellungen klar formulieren, gleichzeitig aber auch Bereitschaft zeigen, mit anderen gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Zum Vorsitzenden wurde erneut Philipp Krause gewählt, der die Fraktion bereits in der vergangenen Ratsperiode leitete. Arne Siebel bleibt stellvertretender Vorsitzender. Neue Geschäftsführerin ist Jutta Jeschke. Ergänzt wird der Fraktionsvorstand durch die Schriftführer Julian Siebel und Harald Görnig. Nach den Wahlen betonte Philipp Krause: „Als CDU werden wir auch im kommenden Rat eine sachorientierte, konstruktiv-kritische und zukunftsweisende Politik für die Bürgerinnen und Bürger Kreuztals gestalten. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen, die Entwicklung unserer Stadt mit Vernunft zu steuern und dabei die wichtigen Zukunftsthemen Bildung, Ehrenamt, Infrastruktur, Sport, Kultur und solide Finanzen in den Mittelpunkt zu rücken.“

Mit klarer Struktur und einem ausgewogenen, motivierten Team startet die CDU-Ratsfraktion geschlossen in die neue Wahlperiode.

