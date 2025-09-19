Dosierung der Trinkwasser-Desinfektion wird jetzt stufenweise herabgesetzt

(wS/bu) Burbach 20.09.2025 | Auch die dritte Beprobung nach Aufhebung des Abkochgebots für die Versorgungszonen Burbach, Wahlbach und Würgendorf im Burbacher Trinkwassernetz weist ein negatives Ergebnis auf. Demnach besteht weiterhin keine Verkeimung mehr mit dem auch als „Pfützenkeim“ bekannten Erreger Pseudomonas aeruginosa. Das teilte das analysierende Labor nun der Gemeinde Burbach mit. Die von den Gemeindewerken ergriffenen Maßnahmen zeigen somit anhaltend Wirkung. Auf Anordnung des Kreis-Gesundheitsamtes werden in den kommenden neun Wochen auch weiterhin wöchentliche Beprobungen durchgeführt.

Zudem werden die betroffenen Versorgungszonen vorsorglich auch weiterhin desinfiziert, da sich der Keim vereinzelt und hartnäckig an z.B. Dichtungen festsetzen kann. Hierbei kann es daher immer noch zu einem wahrnehmbaren Chlorgeruch und Chlorgeschmack im Wasser und an den Entnahmestellen (Wasserhähne, Duschen etc.) kommen. Die gute Nachricht: Aufgrund der nun wiederholten negativen Beprobung wird die Dosierung der Chlorzugabe ab jetzt stufenweise herabgesetzt.