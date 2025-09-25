Gasexplosion erschüttert Daaden / Westerwald – Wohn- und Geschäftshaus eingestürzt

(wS/red) Daaden 25.09.2025 | Ein schweres Unglück hat am Donnerstagnachmittag den Westerwaldort Daaden erschüttert. Gegen 15:40 Uhr kam es in der Betzdorfer Straße zu einer heftigen Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus, in dem sich unter anderem ein Dönerladen sowie mehrere Wohnungen befanden. Das Gebäude stürzte in Folge der Detonation komplett ein und wurde durch den anschließenden Brand völlig zerstört.

Nach Angaben von Wehrleiter Matthias Theis waren die Einsatzkräfte der Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf zunächst wegen gemeldeten Gasgeruchs alarmiert worden. „Noch bevor die ersten Kräfte eintrafen, kam es zu zwei Explosionen“, schilderte Theis die dramatischen Minuten. Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen ein und übernahm die Sicherung des Unglücksortes.

Acht Verletzte – Jugendlicher schwer betroffen

Insgesamt erlitten acht Personen Verletzungen. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Sieben weitere Verletzte brachte der Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Zum genauen Gesundheitszustand der Betroffenen machten die Behörden mit Rücksicht auf die Familien zunächst keine weiteren Angaben.

Gasversorgung unterbrochen

Bürgermeister Helmut Stühn, der sich während der Explosion im nahegelegenen Rathaus aufhielt, bestätigte, dass es sich um eine Gasexplosion gehandelt habe. „Ein Stoff, mit dem nicht leicht umzugehen ist – deshalb müssen alle Schritte gut geplant werden“, betonte Stühn. Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, wurde die Gasversorgung im gesamten Ort abgeschaltet. Dies führte dazu, dass zahlreiche Haushalte ohne funktionierende Gasheizungen auskommen müssen.

Der Netzbetreiber arbeitet nach Angaben der Gemeinde mit Hochdruck an der Entstörung. Wie lange die Unterbrechung andauern wird, ist derzeit unklar. Für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger wurde im Bürgerhaus Daaden eine Anlaufstelle eingerichtet, in der warme Getränke sowie eine Versorgung insbesondere für Kinder und Säuglinge bereitgestellt werden.

Ermittlungen laufen

Die Kriminalinspektion Betzdorf hat vor Ort die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Der Bereich rund um die Betzdorfer Straße bleibt weiträumig abgesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Infos folgen