Gemeinsam stark: E.Klein Elektroanlagen und TuS Ferndorf setzen Zusammenarbeit fort

(wS/Red) Kreuztal 28.09.2025 | Tradition verbindet: E.Klein Elektroanlagen verlängert Engagement beim TuS Ferndorf

„Eine Investition in den Spitzensport“: E.Klein Elektroanlagen verlängert Partnerschaft mit dem TuS Ferndorf

Der heimische Handball-Zweitligist TuS Ferndorf und das Siegerländer Traditionsunternehmen E.Klein Elektroanlagen gehen auch in Zukunft gemeinsame Wege. Die beiden Partner haben sich kürzlich auf eine Verlängerung des jahrelangen Engagements geeinigt.

„Der TuS Ferndorf ist eine Herzensangelegenheit für uns. Bereits seit langer Zeit stehen wir an der Seite der Handballer. Wir freuen uns, diese Investition in den Spitzensport auch künftig weiterführen zu können“, so der Geschäftsführer von E.Klein Elektroanlagen, Michael Greis, über die Fortführung der Partnerschaft.

Das Traditionsunternehmen aus Kreuztal ist einer der treuesten Unterstützer des TuS Ferndorf. Firmengründer Erhard Klein war es schon in frühester Zeit ein wichtiges Anliegen, den heimischen Sport zu unterstützen. Diese Werte sind auch heute noch ein zentraler Bestandteil des Unternehmens.

„E.Klein Elektroanlagen ist ein wichtiger Partner für uns. Diese jahrelange Treue ist keine Selbstverständlichkeit und wir freuen uns auf die erneute Verlängerung der gemeinsamen Partnerschaft“, sagt Dirk Stenger, Leiter Marketing und Vertrieb beim TuS Ferndorf.

Bericht/Foto: Verein