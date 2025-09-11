Genuss und Geselligkeit: Café Lounge Toni feiert Eröffnung in Kreuztal und lädt zum Genießen ein

(wS/red) Kreuztal 11.09.2025 | Wer auf der Suche nach einem gemütlichen Ort zum Entspannen, Genießen und Abschalten ist, wird ab sofort mitten im Herzen von Kreuztal fündig: Im Kauf-Center Kreuztal, direkt unter dem Glasdach an der Marburger Straße 15, hat die Café Lounge Toni ihre Türen geöffnet.

Inhaber D. Bekjiri und seine Frau möchten ihren Gästen nicht nur Kaffee in bester Qualität servieren, sondern auch ein Stück Lebensfreude bieten. Ob ein frisch gebrühter Espresso am Morgen, ein Cappuccino am Nachmittag oder eine feine Latte Macchiato – die Auswahl an heißen Getränken lässt kaum Wünsche offen. Dazu locken frische Waffeln mit Puderzucker, hausgemachter Apfelkuchen, Torten sowie eine Vielfalt an Balkan-Süßgebäck wie Baklava, Tiramisu oder Trilece.

Die Café Lounge Toni ist jedoch mehr als nur ein klassisches Café: Wer Lust auf Geselligkeit hat, kann sich am Billiard-Tisch oder an den beiden Dart-Scheiben mit Freunden messen. So verbindet das neue Café Genuss mit Unterhaltung – ein Konzept, das perfekt zum lebendigen Charakter des Kauf-Centers passt.

„Wir möchten unseren Gästen einen Ort schaffen, an dem sie sich vom Alltag erholen, mit Freunden zusammensitzen oder einfach eine kleine Auszeit genießen können“, erklärt Herr Bekjiri.

Neben Kaffeespezialitäten und süßen Leckereien stehen auch verschiedene Biersorten, alkoholfreie Getränke und eine Auswahl an Spirituosen auf der Karte. So wird die Café Lounge Toni nicht nur tagsüber zum Treffpunkt, sondern auch am Abend zu einer beliebten Adresse.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag: 8:00 – 22:00 Uhr

Freitag und Samstag: 8:00 – 00:00 Uhr

Sonntag: 8:00 – 20:00 Uhr

Montag: Ruhetag

Mit der Eröffnung des neuen Cafés zieht wieder Leben in die Räumlichkeiten ein, in denen früher noch Textilien verkauft wurden. Heute ist es ein Ort für Genuss, Begegnung und Entspannung.

Die Café Lounge Toni bereichert das Kreuztaler Kauf-Center – und lädt dazu ein, bei Kaffee, Kuchen und guter Gesellschaft die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen.

Treffpunkt im Herzen von Kreuztal: Café Lounge Toni