Halbzeit beim EIVER Ehrenamtspreis der Volksbank: Bewerbungsschluss ist in vier Wochen

(wS/vo) Siegen/Lüdenscheid 20.09.2025 | Die Bewerbungsphase für den EIVER-Ehrenamtspreis der Volksbank in Südwestfalen läuft auf Hochtouren. Noch bis zum 10. Oktober können Vereine und Institutionen ihre Projekte einreichen. Insgesamt stellt die Volksbank Preisgelder in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung.

Der Preis für Ehrenamt, Ideen, Verantwortung und Engagement in der Region (EIVER) wird bereits zum fünften Mal vergeben. Schirmherren sind Marco Voge, Landrat des Märkischen Kreises, sowie Andreas Müller, Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein.

„Es ist schön zu sehen, wie sich die Menschen in unserer Region füreinander engagieren. Wir sind gespannt auf weitere Bewerbungen“, erklärt Jessica Chobot, Ansprechpartnerin für den EIVER-Preis.

Kategorien und Preisgelder

Teilnehmen können Vereine und Institutionen mit laufenden oder geplanten Projekten – auch Ideen, die eigens für den Wettbewerb entwickelt wurden, sind zugelassen. Eingereicht werden können Projekte aus fünf Kategorien:

Perspektive bieten: Integration, Bildung, Sport und Ehrenamtsförderung

Integration, Bildung, Sport und Ehrenamtsförderung Zukunft gestalten: Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Katastrophenschutz

Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Katastrophenschutz Zusammenhalt fördern: Jugend- und Altenhilfe, Hospiz- und Pflegearbeit

Jugend- und Altenhilfe, Hospiz- und Pflegearbeit Hände reichen: Inklusion, Kultur, Völkerverständigung und Friedensarbeit

Inklusion, Kultur, Völkerverständigung und Friedensarbeit Menschlichkeit zeigen: Demokratie, Menschenrechte, Gleichstellung und Beteiligungskultur

Eine Jury aus Vertretern der Volksbank und des Regionalbeirats vergibt sechs Preise. Der erste Platz ist mit 10.000 Euro dotiert, der zweite mit 7.500 Euro, der dritte mit 5.000 Euro. Drei weitere Projekte erhalten je 2.500 Euro.

Die feierliche Preisverleihung findet am 10. November 2025 in der Weißen Villa in Kreuztal statt.

Rückblick auf 2023

Im vergangenen Jahr sicherte sich der Reit- und Fahrverein Eiserfeld e.V. mit einem Ponyprojekt den ersten Platz. Die Freunde der christlichen Schulen in Lüdenscheid belegten mit Umbaumaßnahmen für Jugendliche Platz zwei, während die DRK Kinderklinik Siegen für ihren Erinnerungsgarten ausgezeichnet wurde.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es online unter www.vbinswf.de/eiver

Foto: Volksbank