Straßensanierung „Am Eichenhang“: Wichtige Zufahrt zur Uni wird erneuert

(wS/si) Siegen 20.09.2025 | In der Straße „Am Eichenhang“ in Weidenau ist der Asphalt schon größtenteils abgetragen. Zwischen der B 62 und der Hochschulstraße wird auf einer Länge von ca. 400 Metern die Straße saniert. Bis Ende September sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein. Die geplanten Kosten belaufen sich auf ca. 150.000 Euro.

„Hier Am Eichenhang investieren wir wieder gezielt in die Sanierung einer der vielen Nebenstraßen. Im aktuellen Haushalt sind insgesamt 14 Millionen Euro für den Straßenbau und die Straßensanierung eingeplant. Damit erhalten wir nicht nur das bestehende Straßennetz, sondern verbessern es auch ständig, wie am Schleifmühlchen“, erklärt Bürgermeister Steffen Mues bei einem Termin vor Ort mit der Projektverantwortlichen Alexa Kreutz von der Abteilung Straße und Verkehr. Anfang nächster Woche soll (ab 22. September) die etwa vier Zentimeter dicke Asphaltschicht erneuert werden. Während der Bauarbeiten ist die Strecke vollständig gesperrt.

Die Arbeiten in der Straße „Am Eichenhang“ reihen sich dabei in Sanierungsmaßnahmen an weiteren Nebenstraßen ein. So wurden in diesem Jahr bereits die Straßen „Im Söntchen“, die Otto-Brenner-Straße sowie der Seelbacher Weg erneuert. Die Allensteiner Straße am Fischbacherberg, die Straße „Zum Wildgehege“ in Geisweid sowie die Sanierung der Buchener Straße/Kohlenbergstraße sind noch geplant. Die Kosten für alle genannten Maßnahmen belaufen sich dabei auf über 1,6 Mio. Euro.

Alexa Kreutz (Projektverantwortliche Abteilung Straße und Verkehr) informiert Bürgermeister Steffen Mues über den Ablauf der Arbeiten. (Foto: Stadt Siegen)