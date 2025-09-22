Herbstfest des VTV Freier Grund am 3. Oktober – Ein Fest für die ganze Familie!

(wS/vtv) Neunkirchen 22.09.2025 | Am Donnerstag, den 3. Oktober, lädt der VTV Freier Grund herzlich zum Herbstfest in den Aktivpark auf dem Rassberg in Neunkirchen ein. Ab 11 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm für Groß und Klein!



Frühschoppen & Leckereien

Der Tag beginnt mit einem zünftigen Frühschoppen: frische Erbsensuppe, Wurst vom Grill und Fassbier sorgen für das leibliche Wohl. Am Nachmittag locken Kaffee und Kuchen zum gemütlichen Beisammensein.



Spiel & Spaß für Kinder

Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg, Spielstationen und ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm:

12:30 Uhr: Dance-Cheerleading

14:00 Uhr: Classic Taekwondo

15:00 Uhr: Hobbyhorsing

15:30 Uhr: Dance-Cheerleading



Ort: Aktivpark auf dem Rassberg, Neunkirchen

Zeit: 11- 17 Uhr

Der VTV Freier Grund freut sich auf zahlreiche Besucher und einen fröhlichen Feiertag voller Bewegung, Begegnung und guter Laune!