News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Herbstfest des VTV Freier Grund am 3. Oktober – Ein Fest für die ganze Familie!

22. September 20256
(wS/vtv) Neunkirchen 22.09.2025 | Am Donnerstag, den 3. Oktober, lädt der VTV Freier Grund herzlich zum Herbstfest in den Aktivpark auf dem Rassberg in Neunkirchen ein. Ab 11 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm für Groß und Klein!

Frühschoppen & Leckereien
Der Tag beginnt mit einem zünftigen Frühschoppen: frische Erbsensuppe, Wurst vom Grill und Fassbier sorgen für das leibliche Wohl. Am Nachmittag locken Kaffee und Kuchen zum gemütlichen Beisammensein.

Spiel & Spaß für Kinder
Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg, Spielstationen und ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm:
12:30 Uhr: Dance-Cheerleading
14:00 Uhr: Classic Taekwondo
15:00 Uhr: Hobbyhorsing
15:30 Uhr: Dance-Cheerleading


Ort: Aktivpark auf dem Rassberg, Neunkirchen
Zeit: 11- 17 Uhr
Der VTV Freier Grund freut sich auf zahlreiche Besucher und einen fröhlichen Feiertag voller Bewegung, Begegnung und guter Laune!

