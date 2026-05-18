Einladung zum Ehrentag des Grundgesetzes: CVJM Siegen lädt zum „Fest für alle“ auf den Giersberg

(wS/dw) Siegen 19.05.2026 | Ein Fest der Gemeinschaft und des Miteinanders steht bevor: Anlässlich des Ehrentags des Grundgesetzes lädt der CVJM Siegen e.V. am Samstag, 23. Mai 2026, zu einem großen Aktionstag ein. Unter dem passenden Motto „Fest für alle“ sind von 11 bis 16 Uhr Bürgerinnen und Bürger jeden Alters eingeladen, an der Beachvolleyballarena am Giersberg (Am Sender, Weidenau) zusammenzukommen und zu feiern.

Der Veranstalter hat ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das vor allem Familien, aber ausdrücklich Menschen von „Jung bis Alt“ ansprechen soll. Wer Lust auf Bewegung hat, kann sich beim Beachvolleyball, Boule oder auf der Slackline ausprobieren. Darüber hinaus warten viele weitere tolle Spiele auf die kleinen und großen Besucher, sodass Spiel und Spaß für die ganze Familie garantiert sind.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Neben erfrischenden Getränken dürfen sich die Gäste auf frisch gebackene Waffeln und Eis freuen.

Der CVJM Siegen freut sich auf viele Besucher, gute Gespräche und ein fröhliches Fest im Zeichen unseres Grundgesetzes. Der Eintritt ist frei – vorbeikommen und mitfeiern erwünscht!