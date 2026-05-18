„Wir fechten an der NRW-Spitze“: TV Jahn Siegen glänzt bei den Landesmeisterschaften

(wS/tv) Siegen 19.05.2026 | Doppel-Bronze bei den NRW-Meisterschaften: Jahnfechter überzeugen mit vier DM-Qualifikationen im neuen Fechtverband NRW

„Wir haben es geschafft und fechten auf NRW-Landesniveau“, freute sich Frank Matzner, Fechttrainer des TV Jahn Siegen. Er zog damit einen sehr erfolgreichen Abschluss aller Qualifikationswettkämpfe der aktuellen Saison 2025/26 in der olympischen Disziplin Florett.

Mit großer Spannung und einer gewissen Nervosität starteten die Sportfechter zunächst in die laufende Wettkampfsaison. Diese stellte durch die im Vorjahr vollzogene Verbandsfusion der beiden traditionellen Landesfachverbände Rheinland und Westfalen zum neuen Verband „Fechten NRW e.V.“ einen maßgeblichen Eignungstest unter massiv erhöhten Anforderungen dar. Besonders die Fechtabteilung des TV Jahn Siegen konnte von den damit einhergehenden Struktur- und Leistungssportreformen unter den knapp 120 Fechtvereinen NRWs anfangs nicht profitieren – auch bedingt durch die geografische Lage an der unteren Spitze Südwestfalens, weit abgelegen von den zugeordneten Landesleistungsstützpunkten.

Umso größer ist nun die Freude, dass die neu gesetzten NRW-Leistungsstandards mit Bravour gemeistert wurden und die Saison von sichtbarem Erfolg gekrönt ist. „Wir bewegen uns fechterisch im Rahmen der NRW-Spitze und verzeichnen im Herrenflorett derzeit sogar eine signifikante Leistungssteigerung“, so Matzner. Vier DM-Qualifikationen in sämtlichen Startklassen des Herrenfloretts und ein zweifacher NRW-Medaillengewinn bei den diesjährigen U17-Landesmannschaftsmeisterschaften lautet die Erfolgsbilanz.

NRW-Kaderfechter Jakob Wagener (Jahrgang 2013), der gleich zu Saisonbeginn in den neu gegründeten Landeskader berufen wurde, focht alle sechs NRW-Qualifikationsturniere souverän. Er löste auf Westfalenrang 3 und NRW-Rang 9 das Ticket für die Deutsche U13-Meisterschaft 2026 am 20. Juni in Lübeck. Eine akute Verletzung zwingt den jungen Athleten gegenwärtig zu einer mehrwöchigen Sportpause, dennoch bleibt die Hoffnung auf eine rechtzeitige Genesung.

Ungewöhnlich hohen Anforderungen sah sich Deniz Devin Hoffmann (Jahrgang 2011) im Herrenflorett der U15 ausgesetzt. Der Deutsche Fechter-Bund e. V. führte hier erstmalig vier DFB-Turniere (in Moers, Dresden, Weinheim und Potsdam) mit zusätzlicher Wertung für die NRW-Landesranglisten ein. Mit überzeugenden Leistungen bei allen zehn DFB- und NRW-Landespunktewettkämpfen qualifizierte sich Hoffmann auf Westfalenrang 5 und NRW-Rang 12 für die Deutsche U15-Meisterschaft 2026 am 6. Juni in Buchholz.

Überaus erfreulich gelang der Saisonabschluss auch in den höchsten Nachwuchsstartklassen U17 und U20. Vincent Klausnitzer (Jahrgang 2010) qualifizierte sich auf Westfalenrang 4 und NRW-Rang 12 für die Deutsche U17-Meisterschaft am 20. Juni in Lübeck. Joshua Brühl (Jahrgang 2009), der jüngst auf Landesturnieren wiederholt unter die Finalisten einzog, sicherte sich auf Westfalenrang 2 und NRW-Rang 9 die Teilnahme an der Deutschen U20-Meisterschaft am 6. Juni in Buchholz.

Beiden Leistungsträgern gelang zudem in Kooperation mit Meo Schmitz in der Startgemeinschaft (STG) Quernheimer FC / TV Jahn Siegen bei der Nordrhein-Westfalen-Meisterschaft (U17-Team) 2026 ein starker Erfolg: Im Kampf um Platz drei besiegten sie das Team des Bundesstützpunktes OFC Bonn deutlich mit 45:27 Treffern und gewannen die verdiente Bronzemedaille.

Ebenso erfolgreich fochten die beiden Jahn-Fechterinnen Rebecca Benkö und Varvara Oliinyk. In Allianz mit Mia Kranz und Lina Miller setzten sie sich in der STG TB Burgsteinfurt / TV Jahn Siegen mit 45:28 Treffern gegen das Damenteam des Bundesstützpunktes OFC Bonn durch und sicherten sich einen weiteren NRW-Bronzerang.

„Unser Fazit: Wir fechten erfolgreich auf dem Niveau des Fechtverbandes NRW“, resümierte Matzner stolz.

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Das Bild zeigt (von links) Trainer Frank Matzner mit den Top-Fechtern des TV Jahn Siegen Joshua Brühl, Vincent Klausnitzer und Deniz Devin Hoffmann. Foto: Renate Brühl