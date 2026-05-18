Erfolgreiches 25. Eiserfelder Weiher Open Air begeistert rund 650 Besucher

(wS/sb) Siegen 18.05.2026 | Bei immerhin noch 12 Grad Celsius feierten am vergangenen Samstag rund 650 Besucher das 25. Eiserfelder Weiher Open Air. Dank immerhin sechs regenfreier Stunden entwickelte sich die Jubiläumsveranstaltung zu einem stimmungsvollen und gelungenen Abend.

Musikalisch eröffnet wurde das Open Air von der Band „Buddies unplugged“, die mit ruhigen Klängen für einen entspannten Einstieg sorgte. Gegen 20:30 Uhr eröffnete die 1. Vorsitzende Melanie Kring gemeinsam mit dem Vorstand die Veranstaltung offiziell. Der stellvertretende Bürgermeister Jens Kamieth richtete anschließend ein Grußwort an die Gäste und würdigte insbesondere das ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Helferinnen und Helfer, ohne die ein solches Fest nicht möglich wäre.

Pünktlich um 21:00 Uhr übernahm die Band „Super Liquid“ die Bühne und sorgte schnell für ausgelassene Stimmung auf dem Veranstaltungsgelände. Auch der einsetzende Regen kurz nach 22 Uhr konnte die Feierlaune der Besucher nicht trüben – getanzt und gefeiert wurde bis in den Abend hinein.

Die Veranstalter ziehen ein durchweg positives Fazit: Das Open Air verlief reibungslos und ohne Störungen. Bereits jetzt blickt der Verein mit Vorfreude auf die Saisoneröffnung am 31. Mai 2026 ab 12 Uhr – dann hoffentlich bei sommerlichen Temperaturen.

Das nächste Eiserfelder Weiher Open Air findet am Samstag, den 22. Mai 2027, statt.

Foto: SB