Wanderfest Oberes Lahntal: Sechs Touren führen am 30. Mai nach Bernshausen

(wS/tks) Bad Laasphe 18.05.2026 | Wandern, Radfahren oder Nordic Walking – beim Wanderfest Oberes Lahntal am 30. Mai ist für jeden etwas dabei. Vier geführte Wandertouren, eine Nordic-Walking-Runde und eine E-Bike-Tour führen die Teilnehmer durch die abwechslungsreiche Landschaft rund um Bad Laasphe – und alle Wege führen dabei nach Bernshausen.

Ziel aller Gruppen ist die idyllisch am Bernshäuser Bach gelegene Dorfgemeinschaftshütte, wo die Veranstaltung ihren gemütlichen Abschluss findet. Bereits ab 12 Uhr wird dort ein geselliges Beisammensein in schöner Atmosphäre geboten, zu dem jeder herzlich eingeladen ist. Die Wandergruppen treffen zwischen 13 und 15 Uhr ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Der Kneipp Verein bietet Kaffee und Kuchen an, dazu gibt es kalte Getränke und Bier vom Fass. Die Dorfgemeinschaft Bernshausen sorgt mit Pilzpfanne, Bratwürstchen und Schweinesteaks für herzhafte Kost. Für alle Wanderer und E-Biker entlang der Strecke gibt es zudem einen Marschverpflegungsimbiss in der Natur – gesponsert von Edeka Kilian Bad Laasphe.

Am Abend besteht die Möglichkeit, per Bustransfer zu den jeweiligen Ausgangspunkten zurückzukehren. Die Abfahrt ist um 18:00 Uhr und kostet einen kleinen Beitrag von 2,50 Euro; Kinder fahren kostenlos mit.

Die Touren im Überblick

Tour 1 (14,5 km): Der Heimatverein Hesselbach und der LBC Banfetal starten um 10:00 Uhr in der Ortsmitte von Hesselbach. Die Route führt über Fischelbach (Lutherhaus, 10:30 Uhr), weiter zur Skihütte am Sohl und über den Höhenzug des Kompass nach Bernshausen.

Tour 2 (10 km): SGV Bad Laasphe und der Heimatverein Puderbach führen die Gruppe um 11:00 Uhr vom Wilhelmsplatz in Bad Laasphe durch das idyllische Banfetal nach Banfe und über den Seitenhang des Bernshäuser Bachtals zum Festplatz.

Tour 3 (9,5 km): Die Heimat- und Wanderfreunde Banfe starten um 11:00 Uhr an der Wandertafel in Banfe. Der Weg führt zunächst zum Kennerblick, dann am Hang des Ilsetals entlang zum Wanderparkplatz an der Indel und schließlich über die Höhe nach Bernshausen.

Tour 4 (8 km): Der SGV Oberes Lahntal und der SC Rückershausen setzen sich um 11:00 Uhr an der Volkshalle in Feudingen in Bewegung. Die Route verläuft durch das Ilsetal bis kurz vor Lindenfeld, dann über die Indel, Banfe und die Alertsberge auf dem Otto-Dörr-Weg nach Bernshausen.

E-Bike-Tour (55 km): Der MTB Laasphe e.V. führt ab 9:30 Uhr vom Wilhelmsplatz aus zunächst nach Feudingen, dann über Luigseck nach Altenteich, weiter zu Eder- und Siegquelle und schließlich über Jagdberg und Kompass nach Bernshausen. Die Tour führt über asphaltierte Abschnitte und Forstwege und ist für Mountainbikes, Gravelbikes sowie Trekkingräder geeignet. Auch trainierte Bio-Biker sind herzlich willkommen.

Nordic Walking (7 km): Unter fachkundiger Anleitung des Kneipp Vereins startet um 10:00 Uhr eine Nordic-Walking-Runde direkt ab der Dorfgemeinschaftshütte Bernshausen auf der Bernshäuser Ecke.

Kostenlos und ohne Anmeldung

Die Teilnahme an allen Touren ist kostenfrei, eine Voranmeldung ist nicht zwingend erforderlich. Das Wanderfest wird von zahlreichen Vereinen und Sponsoren getragen, darunter die Sparkasse Wittgenstein, das Hotel am Fang Bad Laasphe und der Edeka Markt Kilian Bad Laasphe.

Weitere Informationen zu den einzelnen Touren gibt es auf der Website der Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH unter: www.tourismus-badlaasphe.de/erleben/maerkte-feste/wanderfest-oberes-lahntal

Foto: Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH