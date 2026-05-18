Vier Sportarten, ein Turnier: VTV Freier Grund sucht Teams für das Quattroballturnier

(wS/vtv) Neunkirchen 18.05.2026 | Der VTV Freier Grund veranstaltet in diesem Jahr wieder sein beliebtes Quattroballturnier. Das Event vereint vier Ballsportarten unter einem Dach: Volleyball, Fußball, Handball und Basketball werden in einem gemeinsamen Wettbewerb ausgetragen – eine Kombination, die das Turnier seit Jahren zu einem Highlight im Vereinskalender macht.
Mitmachen kann jeder, der Lust auf Bewegung und ein lebendiges Miteinander hat. Ob Vereinsmannschaft, Freizeitteam, Kollegengruppe oder Freundeskreis – das Turnier richtet sich ausdrücklich an alle Sportbegeisterten. Gespielt wird in mehreren Runden, sodass alle teilnehmenden Teams ausreichend Spielzeit erhalten und sich in den unterschiedlichen Disziplinen ausprobieren können.
Die Mischung aus sportlichem Wettkampf und lockerer Atmosphäre zeichnet das Quattroballturnier aus. Der VTV Freier Grund freut sich in diesem Jahr besonders über neue Teams, die das Turnier bereichern.
Die Anmeldung ist ab sofort über die Vereinshomepage möglich. Interessierte Gruppen sollten sich zeitnah anmelden. Alle weiteren Informationen sowie das Anmeldeformular sind unter www.vtv-freier-grund.de zu finden.
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