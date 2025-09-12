Herzgesundheit und Gelenkersatz – Gesundheitstag überzeugt mit hochkarätigen Referenten

(wS/bu) Neunkirchen 12.09.2025 | „Der wahre Reichtum ist die Gesundheit und nicht Gold- und Silberstücke“. Mahatma Gandhi hat mit dieser Äußerung nicht nur den Nagel auf den Kopf getroffen, sein Zitat könnte auch den Aktionstag der Gemeinde Neunkirchen überschreiben, der am 27. September im Otto-Reiffenrath-Haus durchgeführt wird. Drei renommierte Mediziner und eine erfahrene Physiotherapeutin werden ab 9 Uhr ihren Fokus auf das Wohlergehen der Menschen und insbesondere auf deren Herz und Gelenke richten.

„Vielen Menschen ist nicht bewusst, was die moderne Medizin zu leisten imstande ist“, konstatiert Sylvia P. Heinz. Als Leiterin der Stabsstelle „Regionale Entwicklung“ sieht sie auch die Entwicklung des Gesundheitsstandorts Neunkirchen als Teil ihrer Aufgabe. Im

persönlichen Gespräch mit Priv.-Doz. Dr. med. René Burchard, dem Chefarzt der Dill- Kliniken, regte dieser einen Gesundheitstag in Neunkirchen an. Sylvia P. Heinz griff diese

Idee prompt auf und entwickelte gemeinsam mit dem Mediziner zwei verschiedene Themenblöcke, die inhaltlich jeweils aufeinander aufbauen. So zeigt Priv.-Doz. Dr. med. René Burchard zunächst wie exakt und spezifisch eine Knie-OP mittels Roboter durchgeführt werden kann. Im Anschluss geht Laura Decker auf die Kniegelenksarthrose ein. Dabei gibt die Inhaberin der Praxis „PhysioMed Laura Prinz“ Tipps, wie man mit dieser Einschränkung schmerzfreier „durchs Leben gehen“, aber auch nach einer OP schnell wieder „auf die Beine kommen“, kann.

Der zweite Themenblock beschäftigt sich mit dem Herzen. Der in Neunkirchen ansässige Arzt Dr. med. Seung-Yong Chung widmet sich zu nächst intensiv dem Thema Arteriosklerose und benennt deren Ursache und Effekte. Aus dem Diakonie Klinikum Jung

Stilling ist anschließend der Kardiologe Prof. Dr. Dursun Gündüz zu Gast. Er zeigt, wie mittels schonender Katheterverfahren selbst solche Patienten behandelt werden können, die noch vor kurzem mit der Diagnose „nicht mehr operabel“ nach Hause geschickt wurden.

„Für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ist eine gute Haus- und Fachärztedichte sehr wichtig“, so Bürgermeister Marco Schwunk, der gern die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen hat. „Die Veranstaltung bietet einen hohen Grad an Expertise sowie ein stimmiges Portfolio, um sich gut und umfassend zu informieren. Denn nur wer weiß, welche Möglichkeiten es gibt, kann diese auch ausschöpfen“, so der Verwaltungschef.

Der Eintritt zu den vier Vorträgen ist kostenfrei. Parkplätze sind im Umfeld des Rathauses – insbesondere bei der Firma Baumgarten in der Bahnhofstraße – ausreichend vorhanden.

