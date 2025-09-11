Hilchenbacher Herbstkirmes startet am Freitag 19.09. – Feuerwerk am Montag

(wS/hi) Hilchenbach 11.09.2025 | Gebrannte Mandeln, süße Zuckerwatte, rasante Fahrgeschäfte – das dritte Septemberwochenende ist in Hilchenbach für die Herbst-Kirmes reserviert. In diesem Jahr gibt es eine Premiere: Erstmalig startet das beliebte Volksfest bereits am Freitag, 19. September, um 15:00 Uhr. Alle Fahrgeschäfte bieten zum Auftakt Freifahrten an.

Das bunte Treiben findet in diesem Jahr auf dem Marktplatz sowie auf der Dammstraße statt und verwandelt das Stadtzentrum in ein farbenfrohes Festgelände.

Am Samstag geht es um 14:00 Uhr los; der Sonntag beginnt bereits um 11:00 Uhr mit dem Autoscooter-Gottesdienst. Während es sich die Kinder und Erwachsenen in den Fahrzeugen oder auf anderen Sitzgelegenheiten gemütlich machen, wird Pfarrer Christian Marcus Weber mit allen Mitwirkenden eine Andacht der besonderen Art gestalten. Im Anschluss daran startet direkt die Kirmes.

Montag ist Familientag. Mit ermäßigten Preisen an allen Fahrgeschäften geht es um 14:00 Uhr los. Um 22:00 Uhr krönt ein farbenprächtiges Musikfeuerwerk das beliebte Volksfest.

Die kleineren Gäste können sich auf das „Märchen-Karussell“, den „Babyflug“, Ballwerfen, Entenangeln und das Pferderennen „Rivalen der Rennbahn“ freuen. Absoluter Publikumsliebling ist der Autoscooter. Ebenfalls mit dabei: „X-Force“. Dabei drehen sich die Gondeln und bewegen sich gleichzeitig auf und ab. „Mama Caramba“ überzeugt mit wirbelnder Drehscheibe und spektakulären Effekten.

In Sachen Gaumenfreuden erwartet die Besucher die kirmestypische Auswahl. Neu ist ein Cocktailstand.

Sonderregelung der Verkehrsführung

In der Zeit von Montag, 15. September, bis einschließlich Dienstag, 23. September, sind der Marktplatz und die Dammstraße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Der Ruinener Weg ist aufgrund der Baustelle ohnehin nicht befahrbar. Die Unterzeche wird zur Sackgasse. Die Einbahnstraßenregelung vom Marktplatz Richtung Bruchstraße wird für den genannten Zeitraum aufgehoben.

Die Anreise der Schausteller wird aufgrund der aktuellen Baustellensituation über die Unterzeche und über den Marktplatz erfolgen.

Vom 15. September, 7:00 Uhr bis 23. September, 18:00 Uhr gilt auf dem Marktplatz und an der Dammstraße außerdem absolutes Halteverbot. Die Parkplätze P4 und P5 sind gesperrt. Trotzdem stehen ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung, um in der Umgebung der Stadtmitte zu parken und die Herbstkirmes zu besuchen, zum Beispiel:

Parkplatz P1 Bahnhof Hilchenbach

Parkplatz P7 Parkdeck des Einkaufszentrums Geberpark

Parkplatz P2 In der Herrenwiese

Parkplatz P3 In der Herrenwiese (ehemaliger Containerstandort)

Die Schaustellerinnen und Schausteller sowie die Stadt Hilchenbach bitten um Verständnis für die mit einer solchen Großveranstaltung einhergehenden Beeinträchtigungen. Die Stadtverwaltung setzt auf die gegenseitige Rücksichtnahme aller Beteiligten, damit sich Anwohnende und Festbesucherinnen und -besucher auf harmonische Tage in Hilchenbach freuen können.

Der Wochenmarkt in Hilchenbach findet aufgrund der Herbstkirmes am 19. September nicht statt.