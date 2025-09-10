Jubilarehrung beim VSV Wenden – Dank für jahrzehntelange Treue

(wS/vsv) Wenden 10.09.2025 | Im Rahmen des Heimspieltages hat der VSV Wenden jetzt zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue geehrt. Der Vorstand bedankte sich bei den Jubilaren für ihr großes Engagement und ihre Verbundenheit mit dem Verein.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet:

Marius Jung, Marius Zeppenfeld, Michel Alfes, Steffen Alfes, Fabian Schröder und Johannes Häner.

Seit 40 Jahren gehört Alexander Arns dem VSV an.

Auf 50 Jahre Vereinstreue blicken Karl-Heinz Wurm, Klaus-Peter Wurm, Martin Quast und Peter Weingarten zurück.

Mit großem Applaus geehrt wurden Wigbert Halbe und Josef Quast, die dem Verein bereits seit 70 Jahren die Treue halten – ein außergewöhnliches Jubiläum, das die enge Verbundenheit zum VSV eindrucksvoll unterstreicht.

Siggi Briel (Ressort Geschäftsführung) betonte, wie wichtig diese Beständigkeit für das Vereinsleben ist: „Unsere Jubilare sind ein starkes Fundament für den VSV Wenden. Vielen Dank für eure Treue und Unterstützung.“

Eine weitere Würdigung galt in diesem Jahr dem Stadionsprecher Dietmar Häner. „Seit nunmehr 26 Jahren ist er die unverwechselbare Stimme am Nocken, bereits im vergangen Jahr hatte er sein 25-jähriges Jubiläum als Stadionsprecher – verlässlich, wortgewandt und immer mit Leidenschaft dabei, egal ob Sonne, Regen oder Schnee. Er ist weit mehr als nur Ansager: Seine Stimme gehört zum VSV wie der Ball, die Tore und die Bratwurst. Vorstand und Mitglieder dankten ihm herzlich für seine Treue, Zuverlässigkeit und Begeisterung – verbunden mit dem Wunsch, ihn noch viele Jahre am Mikrofon erleben zu dürfen“, so Briel in seiner Ansprache.

Nach dem offiziellen Teil ließen die Jubilare, Vorstandsmitglieder und zahlreiche Zuschauer den Tag in geselliger Runde ausklingen. Bei guter Verpflegung und vielen Gesprächen standen Erinnerungen, Anekdoten und gemeinsame Erlebnisse rund um den VSV im Mittelpunkt.

Gekrönt wurde dieser besondere Tag durch die sportlichen Erfolge: Sowohl die 1. als auch die 2. Mannschaft sicherten sich ihre drei Punkte – insgesamt also ein perfekter 6-Punkte-Tag für den Verein.

(v.l.n.r. Tobias Koch, Kemal Topal, Sebastian Scherer, Christian Breuer, Dietmar Häner, Caterina Breuer, Siggi Briel, Fabian Schröder, Marius Zeppenfeld).

(v.l.n.r. Sebastian Scherer (Ressort Marketing), Tobias Koch (Ressort Geschäftsführung), Caterina Breuer (Ressort Marketing), Christian Breuer (Jugendleiter), Karl-Heinz Wurm, Siggi Briel (Ressort Geschäftsführung), Alexander Arns, Peter Weingarten, Josef Quast, Wigbert Halbe, Martin Quast, Kemal Topal (Ressort Spiel- und Trainingsbetrieb), Marius Jung, Fabian Schröder, Marius Jung.)