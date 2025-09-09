Judo-Aufsteiger JKG Siegerland holt zum Auftakt die ersten Punkte

(wS/ju) Siegen 09.09.2025 | Mit zwei Punkten auf dem Konto startete der Meister der Bezirksliga und Aufsteiger in die Landesliga zum Auftakt in die neue Saison. Gegen die zwei starken Kontrahenten, den Lüner SV (4:6) und die Heimmannschaft Kentai Bochum (3:7), konnte man in den einzelnen Partien zwar gut mithalten, aber die Punkte machte zumeist der Gegner. Einer der Jüngsten im Team, Bohdan Semenov, der noch in der U18 startet, sammelte für die Siegerländer die meisten Punkte. Die beiden Punkte für die Tabellenwertung fuhr man gegen den JC Holzwickede ein, der nicht in Bochum erschien. Gewertet wurde die Begegnung mit 10:0 für die JKG.

Zum Auftakt der neuen Saison mussten die Siegerländer in Bochum gegen Lüner SV antreten. 1:0 brachte Bohdan Semenov (-73 kg) mit Tomoe-nage und anschließendem Haltegriff die JKG in Führung. Doch dann musste man erst mal drei Niederlagen in Folge verdauen. Manuel Cordes (-90 kg), der eine Klasse höher eingesetzt werden musste, war körperlich unterlegen. Titus Falk (-81 kg) und Schwergewichtler Nico Will blieben chancenlos. Bis 66 kg verkürzte Marco Werder nach nicht mal einer Minute Kampfzeit im ersten Durchgang das Ergebnis auf ein aussichtsreiches 2:3 aus Siegerländer Sicht. Der zweite Durchgang verlief aber genauso. Wieder holten nur die leichten Gewichtsklassen mit Bohdan Semenov und Sebastian Neuser, der für Werder kam, die Punkte. Die Begegnungen von Titus Falk, Erik Köster und Philipp Will verliefen zwar alle knapp, aber die Niederlage mit 4:6 konnten sie nicht verhindern.

In einem engen Fight musste sich Bohdan Semenov mit einer kleinen Wertung (Yoko) knapp geschlagen geben, was dem als Titelfavorit gehandelten Kentai Bochum die 1:0-Führung brachte. Es folgten Niederlagen von Ben Niklas Turian (-90 kg) und Titus Falk, der erneut bis 81 kg aufgestellt war. Philipp Will (+90 kg) schaffte es mit einer souveränen Vorstellung, den 1:3-Anschluss herzustellen. Den eigentlich fest eingeplanten Punkt gab Leichtgewichtler Marco Werder nach einer Unachtsamkeit zum schon aussichtslosen 1:4 her. Im zweiten Durchgang schafften nur noch Manuel Cordes und Sebastian Kuhlmann zu punkten. Damit unterlagen die Siegerländer Judoka der Heimmannschaft aus Bochum mit 3:7 und mussten am ersten Kampftag den Leistungsunterschied in der Landesliga erkennen.

Mit den zwei kampflos gewonnenen Punkten geht man trotzdem optimistisch in die nächste Runde im November. Die findet am 2. November in Castrop-Rauxel gegen die in der Tabelle hinter den Siegenern liegenden Mannschaften Judoka Rauxel und SV 1860 Minden statt.

Bohdan Semenov, Ben Niklas Turian, Marco Werder, Manuel Cordes, Sebastian Neuser, (vorne v.l.)

sowie , Titus Falk, Nico Will, Sebastian Kuhlmann, Philipp Will und Erik Köster (hinten v.l.) standen

für die ersten zwei Punkte der JKG Siegerland in Bochum auf der Matte