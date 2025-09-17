„Kleine Schritte. Große Abenteuer.“ – Schreiber eröffnet Kids Adventureland in Wilnsdorf

(wS/sch) Wilnsdorf 17.09.2025 | Kinder lieben Bewegung, Abenteuer und Spiel – beim klassischen Schuhkauf jedoch heißt es meist: stillstehen, anprobieren, warten. Für Kinder eine Geduldsprobe, für Eltern oft stressig. Genau hier setzt das neue Konzept des familiengeführten Schuhhauses Schreiber an: Im Obergeschoss der Wilnsdorfer Filiale entsteht derzeit das „Schreiber Kids Adventureland“ – eine 200 Quadratmeter große Kinderschuh-Abteilung, die Spiel, Erlebnis und Shopping miteinander verbindet.

In liebevoll gestalteten Spielbereichen können kleine Entdecker und wilde Abenteurer toben, während Eltern entspannt die passende Schuhwahl begleiten. Ein besonderes Highlight ist der Kids TestTrail, auf dem Kinder ihre neuen Schuhe gleich spielerisch und realitätsnah ausprobieren können. „Das Ergebnis sind glückliche Kinder, entspannte Eltern und ein Einkauf, der in positiver Erinnerung bleibt“, betonen die Inhaberinnen Sabrina Schreiber & Natalie Rode (ehem. Schreiber), selbst Mütter und Geschäftsführerinnen in vierter Generation.

Unter dem Motto „von Familie für Familien“ soll das neue Adventureland zu einem Ort werden, an dem Kinder Kind sein dürfen und sich Familien willkommen fühlen.

Eröffnung am Weltkindertag

Pünktlich zum Weltkindertag am Samstag, 20. September 2025, feiert das „Schreiber Kids Adventureland“ große Eröffnung. Von 9.30 bis 16.00 Uhr warten kleine Überraschungen, spannende Aktionen und jede Menge Spaß auf die Familien aus dem Siegerland.

Ein besonderer Tipp: Wer sich vorab für den Kidsletter, den Familien-Newsletter des Schuhhauses, anmeldet, erhält zur Eröffnung 10 % Rabatt. Der Anmeldelink ist über die Instagram-Bio unter @schreiber.kids erreichbar.

Adresse:

Hagener Straße 41

57234 Wilnsdorf

Mehr Infos auch auf schreiber-schuhe.de