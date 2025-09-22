News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Kreuztaler Ordnungsamt und Standesamt am Mittwoch, 24. September, geschlossen

22. September 20251
(wS/kr) Kreuztal 22.09.2025 | Aufgrund einer Fortbildung sind das Amt für Ordnung und Sicherheit sowie das Standesamt der Stadt Kreuztal am kommenden Mittwoch, den 24. September, geschlossen.

Die Stadt Kreuztal bittet um Verständnis

