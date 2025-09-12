Landhaus Ilse bleibt am Tag des offenen Denkmals geschlossen

(wS/bu) Burbach 12.09.2025 Am Sonntag, 14.09.2025, werden die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen

nicht nur für die Kommunalwahl zur Wahlurne gebeten. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz lädt

zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals ein. Auch das Landhaus Ilse am Erzweg in Burbach,

der architektonische Zwilling des Bauhaus-Weltkulturerbes Haus am Horn in Weimar, sollte an

diesem Tag (wie im Kulturprogramm „Buntes Burbach“ angekündigt) seine Türen für interessierte

Besucherinnen und Besucher öffnen. Leider muss dieser Termin, inklusive der für 11.30 Uhr

angesetzten Führung ausfallen.

Der Grund hierfür ist durchaus ein erfreulicher: Kurzfristig konnte mit den umfassenden

Sanierungsarbeiten am Landhaus llse begonnen werden. Nach jahrelanger Vorbereitung wird die

Bauhaus-Villa mit bewegter Geschichte nun denkmalgerecht instandgesetzt. Der Beginn der

Arbeiten war zum Zeitpunkt der Zusammenstellung des Kulturprogramms noch nicht absehbar.

Dafür präsentiert sich das architektonische Kleinod dann vielleicht schon zum Tag des offenen

Denkmals 2026 in voller Pracht und wird Architekturfreunde und Kulturinteressierte gleichermaßen

begeistern.

Der architektonische Zwilling des Bauhaus-Weltkulturerbes Haus am Horn in Weimar, das Landhaus Ilse am Burbacher Erzweg, wird saniert. Foto: Gemeinde Burbach