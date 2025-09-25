Lesung für den guten Zweck: Katharina Afflerbach in der Stadtbibliothek Kreuztal

(wS/dia) Kreuztal 25.09.2025 | „Manchmal sucht sich das Leben harte Wege“: Zur Lesung aus ihrem gleichnamigen Buch lädt Katharina Afflerbach am Mittwoch, 8. Oktober, 19 Uhr, in die Stadtbibliothek nach Kreuztal ein. Die Organisation übernimmt die Bibliothek gemeinsam mit dem Ambulanten Ev. Hospizdienst Siegerland sowie der Ambulanten Hospizhilfe Kreuztal.



Katharina Afflerbach musste selbst lernen, einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften.

Ein Todesfall in der Familie war ausschlaggebend für die Entstehung ihr Buches. Darin kommen zudem viele weitere Menschen zu Wort, die mit dem Verlust eines geliebten Menschen leben und die ihre Art der Trauerbewältigung vorstellen. Bei der Lesung besteht auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Karten für die Lesung am 8. Oktober gibt es sonntagnachmittags in der Stadtbibliothek,

Marburger Straße 10 in Kreuztal, Telefon 02732/51 410 oder auch im Internet unter

www.stadtbibliothek-kreuztal.de. Der Eintritt kostet 15 Euro inklusive eines Pausensnacks.

SPIEGEL-Bestseller Autorin Katharina Afflerbach