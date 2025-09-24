Mit dem E-Roller über die rote Ampel: 14-Jähriger verletzt

(wS/ots) Siegen 24.09.2025 | Ein 14-Jähriger ist am Dienstagabend (23.09.2025) bei einem

Verkehrsunfall in Siegen verletzt worden.

Der Junge wollte gegen kurz nach 19 Uhr mit seinem E-Roller eine Fußgängerampel

an der Kreuzung Berliner Straße/Spandauer Straße überqueren. Dabei missachtete

er, dass die Ampel rot war. Parallel war ein 72-Jähriger mit seinem PKW auf der

Spandauer Straße unterwegs und wollte über die Kreuzung auf die Berliner Straße

fahren. Im Anschluss kam es zur Kollision.

Das Kind erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in die

Kinderklinik. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

