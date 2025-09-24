Mit dem E-Roller über die rote Ampel: 14-Jähriger verletzt

(wS/ots) Siegen 24.09.2025 | Ein 14-Jähriger ist am Dienstagabend (23.09.2025) bei einem
Verkehrsunfall in Siegen verletzt worden.
Der Junge wollte gegen kurz nach 19 Uhr mit seinem E-Roller eine Fußgängerampel
an der Kreuzung Berliner Straße/Spandauer Straße überqueren. Dabei missachtete
er, dass die Ampel rot war. Parallel war ein 72-Jähriger mit seinem PKW auf der
Spandauer Straße unterwegs und wollte über die Kreuzung auf die Berliner Straße
fahren. Im Anschluss kam es zur Kollision.
Das Kind erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in die
Kinderklinik. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
