Mountain Crew – Die Lederhosen-Boyband rockt das Wilnsdorfer Oktoberfest!

(wS/mn) Wilnsdorf 11.09.2025 | Diese Band macht keine halben Sachen! „Die angesagteste Lederhosen-Band macht wach wie Espresso und haut rein wie Chianti!“ – so schwärmt niemand Geringerer als Florian Silbereisen von der Mountain Crew. Die fünf Österreicher um Sänger und Ex-Mister Austria Philipp Rafetseder stehen für eine Mischung aus Party, Rock’n’Roll und Alpen-Charme, die kein Bein stillstehen lässt!



Am Samstag, 20. September 2025, heißt es in der Festhalle Wilnsdorf: Lederhosen an, Stimmung hoch! Zum allerersten Mal bringt die Mountain Crew ihre energiegeladene Show ins Siegerland – und verwandelt die Festhalle in ein echtes Oktoberfest-Mekka.

Für die perfekte Partynacht sorgt nicht nur die Band: DJ Marcus Nauroth heizt in den Pausen und bei der After-Show-Party ordentlich ein.



„Wir holen das Wiesn-Feeling nach Wilnsdorf“, verspricht Veranstalter Marcus Nauroth. „Mit einem klassischen bayerischen Zelthimmel aus Stoffbahnen und frisch gezapftem Paulaner Oktoberfestbier an den Bierzeltgarnituren schaffen wir echtes Oktoberfest-Flair. Mehr geht nicht! Und mit der Mountain Crew haben wir eine echte Partyband am Start, die regelmäßig große Festzelte zum Kochen bringt – sogar im Bierkönig auf Mallorca!“



Auch kulinarisch ist alles angerichtet:

Im Ticketshop warten „Bayrische Jauseplatten“ zur Vorbestellung

Vor der Halle: Leckereien vom Schaustellerbetrieb Pfeiffer – von Leberkäse-Burger über Krustenbraten bis Currywurst & Pommes



Tickets & Kategorien:

Sitzplätze: Einzelplätze oder ganze 10er-Tische

Flaniertickets: Für alle, die ohne Sitzplatz tanzen, feiern und mitwippen wollen



Alle Infos und Tickets unter: www.wilnsdorfer-oktoberfest.de



Die Mountain Crew – Wenn Lederhosen zum Party-Garant werden

Ob bei Florian Silbereisen, im ZDF-Fernsehgarten, beim RTL Supertalent oder Wenn die Musi spielt – diese Band kennt die großen Bühnen. Doch live entfalten sie ihre wahre Power: Energie, Party und Gänsehaut-Momente von der ersten Sekunde an. Und wenn die Stimmung kocht, kommt der Moment, der jedes Mal für Kreischalarm sorgt: Die „Beach Boys in Lederhosen“ reißen die Hemden auf – und die Halle bebt!



Egal ob auf dem Oktoberfest in München, bei Après-Ski-Partys in Österreich oder auf Festivals in Deutschland und der Schweiz – die Mountain Crew verwandelt jedes Event in eine Partyzone.

Jetzt HIER Karten sichern