News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Mountain Crew – Die Lederhosen-Boyband rockt das Wilnsdorfer Oktoberfest!

11. September 202515
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/mn) Wilnsdorf 11.09.2025 | Diese Band macht keine halben Sachen! „Die angesagteste Lederhosen-Band macht wach wie Espresso und haut rein wie Chianti!“ – so schwärmt niemand Geringerer als Florian Silbereisen von der Mountain Crew. Die fünf Österreicher um Sänger und Ex-Mister Austria Philipp Rafetseder stehen für eine Mischung aus Party, Rock’n’Roll und Alpen-Charme, die kein Bein stillstehen lässt!


Am Samstag, 20. September 2025, heißt es in der Festhalle Wilnsdorf: Lederhosen an, Stimmung hoch! Zum allerersten Mal bringt die Mountain Crew ihre energiegeladene Show ins Siegerland – und verwandelt die Festhalle in ein echtes Oktoberfest-Mekka.

Für die perfekte Partynacht sorgt nicht nur die Band: DJ Marcus Nauroth heizt in den Pausen und bei der After-Show-Party ordentlich ein.


„Wir holen das Wiesn-Feeling nach Wilnsdorf“, verspricht Veranstalter Marcus Nauroth. „Mit einem klassischen bayerischen Zelthimmel aus Stoffbahnen und frisch gezapftem Paulaner Oktoberfestbier an den Bierzeltgarnituren schaffen wir echtes Oktoberfest-Flair. Mehr geht nicht! Und mit der Mountain Crew haben wir eine echte Partyband am Start, die regelmäßig große Festzelte zum Kochen bringt – sogar im Bierkönig auf Mallorca!“


Auch kulinarisch ist alles angerichtet:

  • Im Ticketshop warten „Bayrische Jauseplatten“ zur Vorbestellung
  • Vor der Halle: Leckereien vom Schaustellerbetrieb Pfeiffer – von Leberkäse-Burger über Krustenbraten bis Currywurst & Pommes


Tickets & Kategorien:

  • Sitzplätze: Einzelplätze oder ganze 10er-Tische
  • Flaniertickets: Für alle, die ohne Sitzplatz tanzen, feiern und mitwippen wollen


Alle Infos und Tickets unter: www.wilnsdorfer-oktoberfest.de


Die Mountain Crew – Wenn Lederhosen zum Party-Garant werden

Ob bei Florian Silbereisen, im ZDF-Fernsehgarten, beim RTL Supertalent oder Wenn die Musi spielt – diese Band kennt die großen Bühnen. Doch live entfalten sie ihre wahre Power: Energie, Party und Gänsehaut-Momente von der ersten Sekunde an. Und wenn die Stimmung kocht, kommt der Moment, der jedes Mal für Kreischalarm sorgt: Die „Beach Boys in Lederhosen“ reißen die Hemden auf – und die Halle bebt!


Egal ob auf dem Oktoberfest in München, bei Après-Ski-Partys in Österreich oder auf Festivals in Deutschland und der Schweiz – die Mountain Crew verwandelt jedes Event in eine Partyzone.

Jetzt HIER Karten sichern

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Trödelsteinpfad bleibt „Qualitätsweg“ des Deutschen Wanderverbandes

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« AugustOktober »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten