Neuer Geh- und Radweg: Sichere Verbindung zwischen Am Jähen Hain und Hainer Hütte

(wS/si) Siegen 26.09.2025 | Wer zwischen den Straßen Am Jähen Hain und Hainer Hütte zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, kommt ab sofort deutlich komfortabler und sicherer ans Ziel. Der zuvor unbefestigte Pfad in diesem Bereich wurde durch einen modernen, neuen Geh- und Radweg ersetzt. Die Bauarbeiten haben im Frühjahr begonnen und sind nun erstmal abgeschlossen.

„Mit diesem Projekt schaffen wir eine attraktive und sichere Verbindung für Fußgänger und Radfahrer“, erklärt Bürgermeister Steffen Mues bei der Eröffnung des neuen Weges. „Die Aufwertung dieses Weges zeigt, wie wichtig uns eine gute Infrastruktur für alle Mobilitätsformen ist.“

Der neue Weg ist etwa 300 Meter lang, 2,5 Meter breit und führt durch ein kleines Waldstück. Die bisherige Verbindung war ein schmaler Trampelpfad mit nur etwa ein bis eineinhalb Metern Breite und unbefestigtem Untergrund. „Der Weg entstand ursprünglich aus einer Anfrage von Senioren, eine Zuwegung Richtung Oberstadt zu schaffen, die weitestgehend barrierefrei ist. Wir haben im Rahmen der Planung den Radverkehr integriert“, erläutert Benjamin Hinkel, Leiter der Abteilung Straße und Verkehr. Jetzt gibt es eine asphaltierte Oberfläche, die das Gehen und Radfahren deutlich angenehmer macht. Auch bei Dunkelheit ist der Weg sicherer: Sechs neue LED-Lampen sorgen für gute Sicht.

Für den Ausbau des Weges wurden rund 690 Quadratmeter Bewuchs gerodet. Anschließend hat die ausführende Baufirma etwa 210 Tonnen Frostschutzmaterial eingebaut und rund 460 Quadratmeter Asphalt aufgetragen. Zudem wurden zur Einfassung des Weges auf einer Länge von etwa 120 Meter neue Bordsteine eingesetzt.

Im unteren Abschnitt bei der Hainer Hütte wurde ein alter, beschädigter Maschendrahtzaun entfernt. Hier soll zur Absturzsicherung ein rund 110 Meter langes Rohrgeländer an der Böschung angebracht werden. Aufgrund von Lieferproblemen verzögerte sich jedoch die Installation und damit die Eröffnung. Um den ansonsten fertigen Weg freigeben zu können, ist nun eine provisorische Absicherung errichtet worden, bis das eigentliche Geländer geliefert wird. Ob zu Fuß oder auf dem Rad, ist der von Grund auf erneuerte Weg damit sicher begeh- und befahrbar.

Der Weg ist frei: Stadtbaurat Henrik Schumann (2.v.r.) eröffnet zusammen mit Bürgermeister Steffen Mues (l.), Benjamin Hinkel (2.v.l.) (Abteilungsleiter Straße und Verkehr) sowie Felix Hammerschmidt (r.) (Fahrradbeauftragter) den Geh- und Radweg Am Jähen Hain.

Foto: Stadt Siegen