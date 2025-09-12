Öffentliche Präsentation der Ergebnisse der Kommunalwahlen

(wS/bu) Burbach 12.09.2025 | Die Spannung steigt. Wer hat künftig im Kreishaus das Sagen? Wie setzt sich der Kreistag zusammen? Welche Kandidatinnen und Kandidaten werden in den Städte- und Gemeinderäten sitzen? Und: Wer wird Bürgermeister oder Bürgermeisterin? Wo gibt es Stichwahlen? Antworten auf alle diese Fragen gibt es am Abend das Tages der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am Sonntag, 14.09.2025, ab 18 Uhr. In Burbach ist es möglich, die Ergebnisse auf Kreis- und kommunaler Ebene im Rathaus zu verfolgen.

Die Entwicklung der Ergebnisse der Auszählungen werden im Sitzungssaal im Rathaus, Eicher Weg 13, 57299 Burbach, 1. OG, Zimmer 112 präsentiert.

Wer die Ergebnisse von zuhause aus verfolgen möchte, findet am 14.09.2025 ab 18 Uhr einen Link zur KDVZ-Ergebnisübersicht auf der Homepage der Gemeinde (Startseite/Kachel „Kommunalwahl 2025“).