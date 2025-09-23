Oldtimerfreunde laden zur Herbstausstellung nach Kreuztal ein

(wS/red) Kreuztal 23.09.2025 | Am kommenden Sonntag, den 28. September 2025, verwandelt sich der Rote Platz in Kreuztal von 10 bis 13 Uhr erneut in ein Paradies für Liebhaber klassischer Automobile. Die Oldtimerfreunde laden zur beliebten, vorletzten Saisonausstellung des Jahres ein und bieten damit Besitzern historischer Fahrzeuge die Gelegenheit, ihre Schätze aus der Garage zu holen und der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Teilnahme ist wie gewohnt kostenlos und markenungebunden. Ob seltene Rarität, glänzender Youngtimer oder liebevoll gepflegtes Kultfahrzeug – willkommen ist jedes historische Automobil.

Die Veranstalter rechnen mit zahlreichen Ausstellern und Besuchern, die sich auf einen eindrucksvollen Streifzug durch die Geschichte der Mobilität freuen dürfen. „Kulturgüter auf Rädern“ stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie der persönliche Austausch zwischen Besitzern und Interessierten.

Die Zufahrt zum Ausstellungsgelände erfolgt über Ziegeleifeld sowie über die Marburger Straße aus Richtung Ferndorf/Hilchenbach.

Für Oldtimerfreunde und Neugierige ist die Veranstaltung eine ideale Gelegenheit, automobile Tradition hautnah zu erleben – bevor am Jahresende die Winterpause beginnt.

Bilder vergangener Veranstaltungen in Kreuztal – Archiv wirSiegen.de