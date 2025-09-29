Raser-Alarm in Geisweid! Goldener Mercedes brettert bei Rot über Kreuzung – Zeugen gesucht

(wS/ots) Siegen 29.09.2025 | In der Nacht von Montag auf letzten Dienstag (23.

September) hat die Polizei Kenntnis über einen Raser im Bereich Siegen-Geisweid

erhalten. Gegen 00:10 Uhr soll ein Siegener goldener Mercedes (A-Klasse) auf der

Geisweider Straße mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Kreuztal in Richtung

Siegen unterwegs gewesen sein. Mehrere voneinander unabhängige Zeugen schätzten

die Geschwindigkeit des Mercedes auf mindestens 100 km/h. Der goldfarbene Wagen

soll dabei mit quietschenden Reifen auf die Kreuzung Geisweider

Straße-Weidenauer Straße / Birlenbacher Straße-Stahlwerkstraße zugefahren sein.

Obwohl dort die Ampel schon seit mehreren Sekunden Rotlicht zeigte, sei der

Fahrzeugführer mit seinem Mercedes über die die Kreuzung gefahren. Anschließend

soll er weiterhin mit hoher Geschwindigkeit auf der Weidenauer Straße in

Richtung Siegen gefahren sein. In der leichten Linkskurve, die nach der Kreuzung

folgt, sei er wegen der überhöhten Geschwindigkeit beinahe aus der Kurve

geflogen. Die Polizei hat zwischenzeitlich den mutmaßlichen Fahrer des Mercedes

ermitteln können. Das Verkehrskommissariat sucht noch weitere Zeugen sowie

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Rasers gefährdet

wurden und bittet darum sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

Symbolfoto