Raser-Alarm in Geisweid! Goldener Mercedes brettert bei Rot über Kreuzung – Zeugen gesucht

(wS/ots) Siegen 29.09.2025 | In der Nacht von Montag auf letzten Dienstag (23.
September) hat die Polizei Kenntnis über einen Raser im Bereich Siegen-Geisweid
erhalten. Gegen 00:10 Uhr soll ein Siegener goldener Mercedes (A-Klasse) auf der
Geisweider Straße mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Kreuztal in Richtung
Siegen unterwegs gewesen sein. Mehrere voneinander unabhängige Zeugen schätzten
die Geschwindigkeit des Mercedes auf mindestens 100 km/h. Der goldfarbene Wagen
soll dabei mit quietschenden Reifen auf die Kreuzung Geisweider
Straße-Weidenauer Straße / Birlenbacher Straße-Stahlwerkstraße zugefahren sein.
Obwohl dort die Ampel schon seit mehreren Sekunden Rotlicht zeigte, sei der
Fahrzeugführer mit seinem Mercedes über die die Kreuzung gefahren. Anschließend
soll er weiterhin mit hoher Geschwindigkeit auf der Weidenauer Straße in
Richtung Siegen gefahren sein. In der leichten Linkskurve, die nach der Kreuzung
folgt, sei er wegen der überhöhten Geschwindigkeit beinahe aus der Kurve
geflogen. Die Polizei hat zwischenzeitlich den mutmaßlichen Fahrer des Mercedes
ermitteln können. Das Verkehrskommissariat sucht noch weitere Zeugen sowie
Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Rasers gefährdet
wurden und bittet darum sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.
Symbolfoto