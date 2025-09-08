Schulen in Siegen beim Stadtradeln ausgezeichnet

(wS/si) Siegen 08.09.2025 | Das Stadtradeln 2025 in Siegen ist erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt legten die Teilnehmenden 194.487 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Diese Strecke entspricht fast fünf Erdumrundungen. Im Kreis Siegen-Wittgenstein erreichte Siegen damit den ersten Platz unter den teilnehmenden Kommunen. Ziel der Aktionstage ist es, den Radverkehr und eine nachhaltige Mobilität im Alltag zu fördern.

Ein Höhepunkt war die Preisverleihung des Schulradelns am Montag, 8. September, an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule. Die ehemalige Klasse 6e, jetzt 7e, erhielt für ihre Leistung von über 3.800 geradelten Kilometern den Hauptpreis – einen Schnupperkletterkurs des Deutschen Alpenvereins. Die Ehrung übernahmen Bürgermeister Steffen Mues und Hendrik Kölsch vom DAV-Kletterzentrum Siegerland. Die Klasse gewann den Hauptpreis damit bereits zum zweiten Mal in Folge.

Auch weitere Schulen wurden ausgezeichnet: Die Montessori-Gemeinschaftsgrundschule Siegen erhielt einen Klassenworkshop bei den Klimawelten Hilchenbach, das Evangelische Gymnasium Siegen Freikarten für die städtischen Bäder.

Im regulären Stadtradeln-Wettbewerb wurden ebenfalls Preise vergeben. Den ersten Platz, eine Fahrt im Heißluftballon der Siegener Versorgungsbetriebe, sicherte sich ein teilnehmendes Team. Weitere Platzierte erhielten Gutscheine des DAV-Kletterzentrums sowie Freikarten für ein Spiel der Sportfreunde Siegen.

Insgesamt beteiligten sich zahlreiche Teams, Vereine und Schulen an der Aktion. „Mehr als 194.000 Kilometer sprechen eine klare Sprache: Radverkehr stärkt die Gemeinschaft, verbessert die Lebensqualität und schützt das Klima“, erklärte Jan König, Mobilitätsmanager der Stadt Siegen.

(v.l.) Hendrik Kölsch (DAV), Bürgermeister Steffen Mues, Jan König (Mobilitätsmanager) und Judith Zeller (Klassenlehrerin 7e) überreichen den Hauptpreis an die Schülerinnen und Schüler der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule. Foto: Stadt Siegen