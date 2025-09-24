Senior bei Feuerwehreinsatz in Freudenberg tot in der Wohnung aufgefunden

(wS/ots) Freudenberg 24.09.2025 | Im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes am gestrigen

Dienstagabend in der Lagemannstraße haben die Einsatzkräfte einen toten Mann gefunden.

Bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr ging kurz vor 21:00 Uhr ein Notruf ein.

Demnach soll es in einer Wohnung des Mehrparteienhauses zu einer

Rauchentwicklung gekommen sein. Bereits wenige Minuten später waren die

Einsatzkräfte in der Wohnung. Hierbei stellten sie fest, dass Essen auf dem

Küchenherd angebrannt war und es dadurch zu der Rauchentwicklung kam. Ein Feuer

war nicht entstanden. In einem angrenzenden Raum fanden die Feuerwehrleute dann

einen leblosen Mann vor. Im weiteren Verlauf stellte der eingesetzte Notarzt den

Tod der Person fest. Es handelte sich um den 73-jährigen Wohnungsinhaber. Ersten

Einschätzungen zu Folge ist der Mann nicht durch eine Rauchgaseinwirkung

verstorben. Hinweise auf Fremdeinwirkungen waren ebenfalls auf den ersten Blick

nicht feststellbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Todesursache

abschließend bestimmen zu können. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mann

das Essen zubereiten wollen und ist danach verstorben. Im Anschluss kam es dann

zu dem Anbrennen des Essens.