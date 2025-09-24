Senior bei Feuerwehreinsatz in Freudenberg tot in der Wohnung aufgefunden

(wS/ots) Freudenberg 24.09.2025 | Im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes am gestrigen
Dienstagabend in der Lagemannstraße haben die Einsatzkräfte einen toten Mann gefunden.
Bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr ging kurz vor 21:00 Uhr ein Notruf ein.
Demnach soll es in einer Wohnung des Mehrparteienhauses zu einer
Rauchentwicklung gekommen sein. Bereits wenige Minuten später waren die
Einsatzkräfte in der Wohnung. Hierbei stellten sie fest, dass Essen auf dem
Küchenherd angebrannt war und es dadurch zu der Rauchentwicklung kam. Ein Feuer
war nicht entstanden. In einem angrenzenden Raum fanden die Feuerwehrleute dann
einen leblosen Mann vor. Im weiteren Verlauf stellte der eingesetzte Notarzt den
Tod der Person fest. Es handelte sich um den 73-jährigen Wohnungsinhaber. Ersten
Einschätzungen zu Folge ist der Mann nicht durch eine Rauchgaseinwirkung
verstorben. Hinweise auf Fremdeinwirkungen waren ebenfalls auf den ersten Blick
nicht feststellbar.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Todesursache
abschließend bestimmen zu können. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mann
das Essen zubereiten wollen und ist danach verstorben. Im Anschluss kam es dann
zu dem Anbrennen des Essens.