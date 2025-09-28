SGC Jubiläumskonzert – Funke sprang schnell über

(wS/sgc) Siegen 28.09.2025 | Es war ein rundherum gelungenes Fest, an das sich alle Beteiligten noch lange erinnern werden. Anlässlichseines 25-jährigen Jubiläums, verwandelte der SiegenGospelChoir die Ev. Auferstehungskirche Trupbach in eine Location mit besonderer Atmosphäre. Schon beim Betreten der Kirche wurden die Konzertbesucher von gastfreundlichen Menschen und einer zur Sektbar umfunktionierten „Ape“ (Piaggio) begrüßt. Diese wohlige Stimmung setzte sich im vollbesetzten Zuschauerraum fort und vollendete sich in dem stimmungsvollen und gleichzeitig emotionalen Musikprogramm des Chores.

Zu ihrem Konzert „gönnte“ sich der SiegenGospelChoir musikalische Unterstützung der Extraklasse. Neben Chorleiter und musikalisch Verantwortlichem, Helmut Jost am Bass, zeigten die Profimusiker Timo Böcking am Piano, Ben Jost am Schlagzeug und Frieder Jost an der Gitarre, ihre Genialität an den Instrumenten.



Die Songauswahl des Abends spiegelte nicht nur die letzten 25 Jahre wider, sondern auch die Leidenschaft und Begeisterung für Gospel Musik. Und diese spürte man in jedem Ton der Sängerinnen und Sänger. Kaum erklang die erste Melodie von „Light a Candle in the Night“ sprang der Funke auf die Gäste über.

Sie ließen sich nicht lange bitten, mitzusingen und zu tanzen.

Neben rhythmischen und kraftvollen Songs wie „Soon be done“ oder „Nobody like Jesus“ war auch Platz für ruhige und tiefgründige Songs wie „I go to the garden“ „God still loves me“ oder das bekannte Stück “God is able“, welches das Ende des Konzertabends einläutete. Doch damit entließen die Zuhörer die Akteure nicht, sondern forderten lautstark weitere Zugaben.



Mit „This Train“, dem Song der ersten Probe vor 25 Jahren und „Til I meet you again“ verabschiedete sich der SiegenGospelChoir von seinen Gästen.

Für die Aktiven und die Gäste war es ein gelungenes und denkwürdiges Fest, dass im Dezember 2025 mit einem Weihnachtskonzert seine Fortsetzung findet.

Fotos: SGC