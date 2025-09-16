Starke Partnerschaft: KSB und EKiKS fördern Bewegung in Kitas

(wS/ksb) Siegen 17.09.2025 | Der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V. (KSB) und die Evangelischen Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein (EKiKS) haben ihre Zusammenarbeit offiziell besiegelt. Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung wollen beide Partner die Förderung von Bewegung, Sport und Gesundheit in Kindertagesstätten dauerhaft stärken.

Die Vereinbarung wurde von Falk Heinrichs, Vorsitzender des KSB, und Alexandra Thienel, Geschäftsführerin von EKiKS, unterzeichnet. Ziel ist eine langfristige Partnerschaft, die Raum für neue Ideen schafft. „Bewegung ist ein Schlüssel für ganzheitliche Bildung. Mit dieser Vereinbarung bekennen wir uns dazu, Kindern schon früh Freude an Aktivität und Gesundheit zu vermitteln“, erklärte Heinrichs.

Besonders in der praktischen Arbeit zeigen sich die Synergien. Sonja Ising, Fachkraft für Bewegungsförderung bei EKiKS, und Nadine Dietrich, Beraterin für Bewegungskindergärten beim KSB, bringen ihre Expertise in die Kitas ein und entwickeln gemeinsam Konzepte, die Bewegung fest in den Alltag integrieren. „Wir erleben täglich, wie viele Schnittstellen es gibt. Gemeinsam können wir mehr erreichen – für die Kinder, aber auch für die Teams in den Einrichtungen“, so Ising. Dietrich ergänzte: „Die gute Zusammenarbeit war schon da. Jetzt geben wir ihr ein verbindliches Fundament.“

Geplant sind unter anderem Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher, kreative Bewegungsprojekte in den Kitas sowie die gemeinsame Nutzung von Materialien und Ressourcen. Besonders wichtig ist den Partnern, dass alle Kinder – unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund – von den Angeboten profitieren.

Einigkeit herrschte darüber, dass die Vereinbarung weit mehr ist als ein Stück Papier. Bewegung soll keine Ausnahme bleiben, sondern ein selbstverständlicher Bestandteil von Alltag, Spiel und Lernen werden. „Wir schenken den Kindern nicht nur mehr Möglichkeiten, sich auszuprobieren, sondern auch Freude, Selbstvertrauen und Lebenskraft“, hieß es bei der Unterzeichnung. Ein Schritt, der Mut macht und zeigt: Wenn Kräfte gebündelt werden, profitieren vor allem die Kleinsten.

Foto: KSB