Tödlicher Motorradunfall auf der Hüttentalstraße zwischen Krombach und Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 20.09.2025 | Am Samstagmittag kam es auf der Hüttentalstraße (HTS) zwischen Krombach und Kreuztal zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer, der in Richtung Siegen unterwegs war, stürzte und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die HTS musste aufgrund des Einsatzes bis 19 Uhr voll gesperrt werden. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team (VU-Team) war im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Weitere Infos folgen