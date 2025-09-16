Volt Siegen legt bei der Kommunalwahl zu: 4,1%, 3 Sitze und viel Rückenwind für konstruktive Politik

(wS/vo) Siegen 16.09.2025 | Volt Siegen hat bei der Kommunalwahl 2025 spürbar an Vertrauen gewonnen. Mit 4,13 Prozent und 1.665 Stimmen stellt Volt erneut eine Fraktion mit drei Mandaten im Siegener Stadtrat. Gegenüber der letzten Kommunalwahl entspricht das einem Plus von rund 50 Prozent bei den Stimmen.

Nadine Henninger, frisch in den Stadtrat eingezogen, sagt: „Dieses Ergebnis macht Mut. Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen. Jetzt packen wir an! Wir wollen demokratisch und mit Herz Politik gestalten, zuhören, Brücken bauen und praktische Lösungen finden. Damit es in Siegen Schritt für Schritt noch schöner wird.“

Louisa Deimel, City-Lead von Volt Siegen, erklärt: „Wir sind gewachsen, weil wir sachlich bleiben, zuhören und gemeinsam mit anderen tragfähige Lösungen erarbeiten. Drei Sitze bedeuten mehr Verantwortung und mehr Gestaltungsraum. Das nehmen wir ernst!”

In den kommenden Wochen setzt die Fraktion die inhaltlichen Schwerpunkte für die neue Wahlperiode und sucht aktiv den Dialog mit Stadtgesellschaft, Verwaltung und den anderen Fraktionen.

Foto: Volt Siegen